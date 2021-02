HONG KONG – Ses prêteurs poussent à la faillite. Son président et co-fondateur a été discrètement dépouillé de tout pouvoir. Près de 10 milliards de dollars de son argent ont été détournés.

HNA Group, le vaste conglomérat chinois qui a jeté des dizaines de milliards de dollars dans des entreprises de trophées du monde entier, est sur le point de connaître le plus grand effondrement d’entreprise de l’histoire récente de la Chine. Son démantèlement est une tournure extraordinaire des événements pour la société qui a débuté en tant que compagnie aérienne régionale dans la province méridionale de Hainan, dans le sud de la Chine, et est devenue propriétaire de participations importantes dans les hôtels Hilton, Deutsche Bank, Virgin Australia et autres. À son apogée, HNA employait 400 000 personnes dans le monde.

Pour les dirigeants chinois, HNA est désormais un récit édifiant. Son histoire offre un aperçu de la manière dont Pékin traite ses entrepreneurs les plus puissants. La Chine a pris une emprise plus ferme sur l’économie, et les régulateurs ont récemment encerclé un autre empire – celui du milliardaire le plus célèbre de Chine, Jack Ma.

«C’est un rappel précis au secteur privé chinois et aux grandes entreprises et dirigeants de haut vol que vous n’êtes jamais plus important que le Parti communiste», a déclaré Jude Blanchette, chercheur chinois au Center for Strategic and International Studies à Washington. «Le contrôle des grandes entreprises n’est pas exactement une planification centrale, mais il s’agit certainement de mettre des garde-fous sur le comportement des entreprises pour s’assurer qu’elles vont dans la bonne direction.»