En septembre de l’année dernière, Nokia a partagé sa feuille de route de mise à jour pour Android 11 pour la plupart de ses téléphones. Aujourd’hui, le CPO de la société, Juho Sarvikas, a annoncé sur Twitter qu’Android 11 arriverait plus tôt que prévu.

Counterpoint Research nous a reconnus pour le déploiement le plus rapide d’Android 9 et 10 sur l’ensemble du portefeuille. Maintenant, nous faisons un tour du chapeau avec Android 11 en nous engageant dans la dernière expérience Android, même sur nos combinés mondiaux les plus abordables.

Nokia 8.3 5G ouvre les portes de l’inondation, d’autres produits à suivre rapidement pic.twitter.com/YDvG50Wh3h

– Juho Sarvikas (@sarvikas) 2 février 2021