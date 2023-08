HMD lance les Nokia G310 5G et Nokia C210 abordables aux États-Unis

HMD Global, le fabricant qui détient les droits des smartphones Nokia, a lancé deux nouveaux appareils sur le marché américain. Le Nokia G310 5G et le Nokia C210 sont déjà disponibles sur le site Web de la société et seront disponibles chez Metro by T-Mobile à un prix modique.

Nokia G310 5G

Ce Nokia est livré avec un chipset Snapdragon 480+ et une combinaison de mémoire 4/128 Go. Le panneau avant est un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution de 720p et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie de 8 MP.

Il y a trois tireurs à l’arrière – le principal est de 50 MP avec AF, couplé par des capteurs de profondeur 2 MP et macro 2 MP. Les images peuvent être prises avec certains filtres AI, tandis que la vidéo est enregistrée avec Nokia OZO Audio pour un son plus clair.

Le G310 dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 20 W. Les autres spécifications incluent Android 13, une prise audio 3,5 mm, un emplacement micro SD et une certaine protection contre les éclaboussures. Nokia s’est associé à iFixit et a construit le téléphone « avec une facilité de réparation à l’esprit ». La conception QuickFix permet aux utilisateurs de réparer eux-mêmes l’appareil, Nokia fournissant des guides et des pièces de rechange d’origine à partir d’une source unique.

Le Nokia G310 5G est disponible en bleu et sera disponible chez T-Mobile et Metro by T-Mobile – à la fois dans des emplacements physiques et en ligne. Le lancement est prévu pour le 24 août lorsque le téléphone peut être acheté pour 186 $.

Nokia C210

La série Nokia C est la plus abordable de la marque finlandaise. Il dispose d’un chipset Snapdragon 662, de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. L’avant est un écran LCD de 6,3 pouces avec une résolution de 720p, et tout comme son frère plus puissant, il y a un Gorilla Glass 3 sur le dessus.

L’appareil photo à l’avant est de 5 MP et il y a un double tireur à l’arrière avec un capteur de 13 MP pour la caméra principale et 2 MP pour le tireur de profondeur.

La batterie ici est de 3 000 mAh et le système d’exploitation est Android 13. Il y a une prise audio 3,5 mm et Bluetooth 5.1, et Nokia a fourni sa fonction OZO Audio pour un son plus clair dans les vidéos. Ce téléphone est évidemment conçu pour un public qui ne veut pas dépenser beaucoup pour un smartphone, donc le Nokia C210 est au prix de 109 $. Il sera disponible uniquement dans les magasins Metro by T-Mobile et en ligne à partir du 14 septembre.

