HMD Global va créer sa propre marque de smartphones HMD

HMD Global lance des smartphones sous la marque Nokia depuis six ans. La société finlandaise indépendante prévoit d’élargir son portefeuille et présentera des téléphones avec sa propre marque HMD.

L’annonce vient de Jean-François Baril, co-fondateur, président-directeur général de HMD Global. Le dirigeant a révélé sur sa page LinkedIn que les téléphones HMD et Nokia coexisteront, et les clients doivent également s’attendre à une collaboration « avec de nouveaux partenaires passionnants ».

Dans un long article, Baril a déclaré que HMD Global est « le fabricant de smartphones 5G à la croissance la plus rapide d’année en année » et un leader en matière de développement durable avec les appareils Nokia réparables lancés au cours des douze derniers mois.

L’entreprise est désormais prête à « entrer sur le marché de manière indépendante pour créer un nouveau monde de télécommunications axé sur les besoins des consommateurs ».

HMD se targue d’être « l’une des plus grandes sociétés de smartphones en Europe » et commencera bientôt à proposer des « appareils mobiles de haute qualité et abordables » aux consommateurs du monde entier. La déclaration ne contenait aucun détail avec un calendrier réel, mais nous nous attendons à ce qu’il en soit révélé bientôt.

