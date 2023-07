HJ Grigsby de Joliet Catholic prêt à assumer un rôle de leadership offensif – Shaw Local

Le fondement du célèbre jeu de course catholique Joliet est l’équilibre.

Plusieurs porteurs de ballon partagent souvent la charge, et aucun porteur de ballon ne devrait prendre une charge plus lourde que les autres.

Cependant, si l’un des coureurs arrive à l’avant-garde pour ouvrir la voie, les Hilltoppers ne feront pas obstacle au succès.

« Les choses vont très bien. Nous sommes tous en train de gélifier, de travailler dur dans la salle de musculation, et nous ne pouvons pas attendre le mois d’août. — HJ Grigsby, Académie catholique de Joliet

HJ Grigsby a été l’arrière le plus productif la saison dernière pour les Hilltoppers d’un point de vue statistique, terminant avec 1 362 verges au total et 16 touchés. Cela le place carrément dans la position de diriger les Hilltoppers cette saison, ce qui est un rôle difficile, mais que Grigsby accueille.

Grigsby accepterait certainement l’opportunité de porter le ballon plus souvent lors de sa dernière saison, mais l’adhésion et la conviction que l’attaque est à son meilleur lorsque de nombreuses personnes sont impliquées et investies sont ce qu’il croit avant tout.

« J’entraîne mon corps pour plus de travail, mais il y a aussi d’autres personnes », a déclaré Grigsby. « Aider à les préparer pour les courses qu’ils recevront également. Je serai là, mais ils y seront aussi.

HJ Grigsby de la Joliet Catholic Academy dirige le ballon lors de la défaite en séries éliminatoires de l’automne dernier contre Providence. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Grigsby est d’accord avec l’attaque variée de Hilltopper et sait que la variété diminuera l’attention portée sur lui et lui donnera plus d’options lorsqu’il aura le ballon.

« Nous pouvons faire tellement de choses dans notre attaque », a déclaré Grigsby. « Nous avons de la vitesse et de la force. Tous nos arrières peuvent jouer et sont rapides. Nos joueurs habiles sont intelligents et forts.

« Alors j’aime toutes les choses que nous pouvons faire. »

L’entraîneur catholique de Joliet, Jake Jaworski, aime aussi les compétences variées que son unité offensive peut apporter à la table. En particulier, il apprécie la variété des compétences que Grigsby ajoute à cette équation.

« C’est un gamin explosif. C’est un qualifié d’athlétisme et un enfant de basket-ball », a déclaré Jaworski. «Il est d’un type différent de celui de certains des anciens gars que nous avons eus. C’est un gars long et plus maigre. Ce serait probablement un mauvais service de lui donner le ballon 25 fois par match en ce moment, juste comme son corps est construit.

«Mais encore une fois, jumeler certains de nos gars de talent avec différentes formations et différentes choses peut vraiment prendre beaucoup de cette charge, même s’il est tout le temps dans le champ arrière. Cela peut vraiment alléger la charge sur certaines des choses que nous faisons avec eux où ce n’est pas un martèlement constant entre les trucs de type tacles.

La polyvalence de Grigsby donne également à Jaworski la possibilité de le placer parfois dans le secondaire.

« Il a travaillé dur pendant l’intersaison, il a pratiqué trois sports, il a eu la salle de musculation et il a pris du poids », a déclaré Jaworski. « Il pourrait également contribuer pour nous en défense cette année. »

Grigsby ira partout où on lui demandera de jouer, et cette volonté et ces compétences ont suscité l’intérêt collégial de plusieurs écoles. Il détient actuellement 10 offres et espère prendre une décision d’ici la fin de l’année.

« Des écoles comme ça, je suis athlétique et je suis intelligent au football », a déclaré Grigsby. «Quand je suis en attaque, je peux lire la défense, et quand je suis en défense, je peux faire la même chose avec l’attaque adverse. Ils aiment tous ça.