Hiver chargé, froid et neigeux à venir, selon les prévisions de Weather Network

Les Canadiens qui profitent d’un bref soulagement depuis le début des conditions hivernales voudront peut-être profiter des températures pendant qu’ils le peuvent, car MétéoMédia prévoit un début d’hiver plus froid que la normale dans la majeure partie du pays.

Les perspectives hivernales du réseau indiquent qu’un La Niña – un modèle météorologique caractérisé par des températures océaniques froides dans l’océan Pacifique équatorial – revient pour un rare troisième hiver, ce qui signifie probablement un temps plus froid et plus neigeux jusqu’en décembre.

Mais pour ceux qui déplorent la saison à venir, le météorologue en chef Chris Scott affirme que janvier et février offriront un peu de répit après un hiver chargé au début alors que des périodes de transition météorologique plus douce entre l’ouest et l’est du Canada.

Scott dit que la neige alpine abondante provenant de quelques tempêtes précoces préparera la Colombie-Britannique pour une excellente saison de ski, tandis que les Prairies seront la partie la plus froide du pays cet hiver.

Il dit que l’Ontario et le Québec sont sur la bonne voie pour être froids et enneigés pendant la majeure partie de décembre et présenter des tempêtes désordonnées, mais la région devrait également connaître des périodes de deux à trois semaines avec un potentiel de dégel.

On s’attend actuellement à ce que le Canada atlantique aille à contre-courant de la tendance nationale, le MétéoMédia prévoyant des températures supérieures à la normale dans le sud et l’est de la région et des températures proches de la normale ailleurs. Le nord du Canada devrait connaître des températures plus froides que la normale dans les parties sud du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, mais des conditions plus douces dans l’est du Nunavut et des températures saisonnières moyennes ailleurs.

“Si vous êtes inquiet par cette prévision, en pensant:” Oh mon Dieu, je ne peux tout simplement pas faire face à quatre mois consécutifs de froid et de neige “- cela ne ressemble pas à ça pour la plupart du pays”, a déclaré Scott dans un entretien téléphonique. “Quand ça arrivera, ça va être intense et ensuite nous aurons des pauses assez importantes pendant le tronçon.”

Scott dit que janvier et février seront des mois cruciaux pour décider si cet hiver sera exceptionnellement froid et neigeux, notant que les prévisionnistes auront une meilleure idée de ce à quoi s’attendre pendant ces mois vers la fin décembre.

—Tyler Griffin, La Presse Canadienne

Temps