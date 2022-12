Hive Social arrête temporairement les serveurs en raison de problèmes de sécurité

Ruche socialeune application de médias sociaux en pleine croissance que beaucoup utilisent comme alternative à Twitter, a temporairement mis ses serveurs hors ligne en raison de problèmes de sécurité sur la plate-forme.

Hive n’est pas une toute nouvelle application ; il a été lancé sur l’App Store d’Apple en 2019. Mais la plateforme de médias sociaux a explosé en popularité après Le rachat d’Elon Musk de Twitter, qui a secoué cette plate-forme à son cœur. Toute la saga vient d’être des bananes, et cela a donné aux gens une raison plus que suffisante pour quitter Twitter et affluer vers Hive, qui a touché plus de 2 millions d’utilisateurs au cours du mois dernier.

Cependant, le cybergroupe allemand Zerforschung émis un avertissement à Hive et à ses utilisateurs sur un certain nombre de vulnérabilités critiques, et, eh bien, ils n’ont pas mâché leurs mots : “Attention : n’utilisez pas Hive Social”, ont-ils déclaré dans un tweet.

Attention : N’utilisez pas Hive Social ⚠️🐝 Nous avons trouvé plusieurs vulnérabilités de sécurité critiques dans l’application, des fuites de messages privés, de publications, d’images et de données utilisateur telles que des numéros de téléphone, des e-mails et des dates de naissance.https://t.co/r02xXr4fQR — zerforschung (@zerforschung) 30 novembre 2022

Par la suite, Hive a tweeté qu’il fermerait temporairement ses serveurs pendant quelques jours pendant qu’ils résolvaient les problèmes. “Aucun compte ou aucune donnée n’a été divulgué. L’arrêt du serveur est une mesure préventive”, a déclaré Hive dans un tweet de suivi.

Aucun compte ou donnée n’a été divulgué. L’arrêt du serveur est une mesure préventive. – Ruche (@TheHIVE_Social) 1 décembre 2022

L’équipe Hive indique que les serveurs seront de nouveau en ligne une fois que tous les problèmes de sécurité auront été résolus. Combien de temps cela prendra est à deviner.