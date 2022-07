Hive mettra fin à la prise en charge de ses produits de sécurité pour la maison intelligente d’ici 2025

Hive a cessé de vendre ses produits de sécurité domestique et supprime progressivement le support pour eux, le fabricant d’appareils intelligents pour la maison dit sur son site Lundi.

Les appareils abandonnés incluent la caméra Hive View (intérieure et extérieure), HomeShield, Leak Sensor et Hub 360 Sound Detection. Le Hub 360 Sound Detection perdra le support le 31 décembre 2022, le Leak Sensor ne sera plus supporté le 1er septembre 2023, et les caméras Hive View et le HomeShield perdront le support le 1er août 2025.

L’entreprise se concentrera plutôt sur ses appareils qui visent à rendre les maisons plus éconergétiques, comme ses thermostats intelligents.

“Chez Hive, nous avons de grands projets pour rendre les maisons plus économes en énergie et moins chères à exploiter”, a déclaré la société. “Nous avons donc pris la décision difficile d’arrêter nos produits de sécurité intelligente et de détection de fuites et de développer une technologie de maison intelligente qui nous rapprochera de Net Zero.”