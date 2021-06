Hits and Misses: le Pays de Galles peut rêver de répéter l’Euro 2016 et l’Italie montre sa force en profondeur | Actualités footballistiques

Le Pays de Galles peut rêver d’une répétition de l’Euro 2016, mais a besoin de Bale pour être précis

Rob Page et Gareth Bale après que le Pays de Galles ait obtenu une place dans les 16 derniers de l’Euro 2020



La Suisse a frappé le poteau et Andrea Belotti a forcé Danny Ward à effectuer un arrêt important après que Gareth Bale ait skié sa volée non marquée au-dessus de la barre. Le capitaine gallois semblait certain de faire match nul à Rome pour son équipe de 10 joueurs lorsque le ballon est tombé gentiment pour une frappe du pied gauche. Mais, comme avec son penalty raté contre la Turquie, il s’est gravement trompé. Cela aurait pu être une erreur coûteuse.

Mais ce manque de Suisse et l’arrêt brutal de Ward ont empêché le Pays de Galles d’abandonner son avantage de différence de buts et ils se sont battus dur dans la chaleur pour assurer une deuxième place dans le groupe A – et un samedi soir à Amsterdam.

La fête là-bas ne sera pas tout à fait ce qu’elle aurait pu être, étant donné les restrictions de voyage auxquelles les fans gallois sont confrontés, mais, où qu’ils regardent, ils peuvent maintenant commencer à tracer un chemin à travers ce tournoi qui imiterait la classe de 2016.

La Russie ou le Danemark sont probablement les 16 derniers adversaires, à moins que la Finlande ne puisse obtenir un résultat contre la Belgique, et ce serait alors de retour à Bakou pour potentiellement affronter les Pays-Bas. Cette ville était un terrain de chasse heureux pour les joueurs de Rob Page en phase de groupes – et Wembley, les demi-finales et la chance d’égaler les légendes de l’Euro 2016 seront d’ici là. Ce n’est pas impossible.

Mais alors que le Pays de Galles a montré dans ce tournoi qu’il a un casting de soutien solide – plus fort qu’en 2016 ? – ils ont besoin que leur homme vedette s’avance ce week-end. Bale a montré des moments d’éclat, en particulier avec ses passes décisives contre la Turquie, mais son pays a besoin de lui pour être presque parfait dans les huitièmes de finale pour réaliser le rêve. C’est un défi qu’il adorera.

Pierre Smith

L’Italie renforce sa réputation de vainqueur potentiel de l’Euro 2020

Les joueurs italiens célèbrent avec leurs fans après avoir remporté le groupe A



Roberto Mancini a apporté huit changements à son équipe d’Italie contre le Pays de Galles, mais les remplaçants semblaient tout aussi impressionnants sous le soleil de Rome. Les Azzurri ont pris d’assaut ce tournoi – et dimanche, ils ont montré qu’ils avaient la force nécessaire pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

À nouveau en forme, Marco Verratti a réalisé une performance de grande classe, tirant les ficelles au milieu de terrain, et sera un véritable atout au prochain tour, tandis que Federico Bernardeschi, Matteo Pessina, Federico Chiesa et Alessandro Bastoni sont tous entrés et ont attiré l’attention. .

Après avoir battu le Pays de Galles et dominé le Groupe A, les joueurs italiens ont célébré avec style devant leurs supporters locaux. C’est dommage qu’ils disent ciao à Rome, avec leur chemin à élimination directe les menant à Londres et à Munich. Le stade Olimpico a été la rampe de lancement parfaite pour ce groupe talentueux.

Mais ils sont désormais 30 invaincus – un record italien commun – et pleins de confiance. Ils ne craindront personne, nulle part. Avec des options sur tout le terrain, la tâche la plus délicate de Mancini pourrait être de réduire son équipe à une onzième journée.

Pierre Smith

Les Suisses et Shaqiri trompent leurs adversaires potentiels des 16 derniers

Le Suisse Xherdan Shaqiri célèbre après avoir marqué contre la Turquie



En fin de compte, la Suisse avait tout simplement trop à faire alors qu’elle cherchait à réviser le Pays de Galles et à atteindre les 16 derniers avec une place parmi les deux premières du groupe A.

Ils ont terminé à deux buts du Pays de Galles malgré une impressionnante victoire 3-1 contre la Turquie et la défaite 1-0 de l’équipe de Rob Page à Rome.

Cependant, avec une troisième place et un total de quatre points, l’équipe de Vladimir Petkovic a encore de grands espoirs d’atteindre les 16 derniers en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes, et s’ils le font, ce sera un test délicat. pour quelqu’un dans les 16 derniers.

S’ils atteignent les huitièmes de finale, leurs adversaires devront surveiller de près l’attaquant de Liverpool Xherdan Shaqiri.

Shaqiri a marqué lors des quatre derniers tournois majeurs et est désormais le meilleur buteur de la Suisse dans les tournois majeurs, avec son deuxième but ce soir, son septième pour son pays à la Coupe du monde (4) ou aux Championnats d’Europe (3).

Il était une épine constante du côté de la Turquie, contrôlant le jeu et marquant deux beaux buts pour inspirer son équipe à la victoire, et quiconque pourrait rencontrer la Suisse devra lui prêter une attention particulière.

Oliver If

Podcast : Une soirée écossaise à savourer – mais qu’est-ce qui se passe avec Harry Kane ?

Vingt-cinq ans après leur dernière rencontre de tournoi, Écosse a provoqué une sorte de bouleversement avec un match nul 0-0 encourageant contre Angleterre qui maintient en vie leurs espoirs pour l’Euro 2020. Alice Piper est rejoint par Luc Shanley, Jess Creighton et Pierre Smith d’examiner exactement où l’Écosse a raison, avant de mener l’enquête sur l’affichage édenté de l’Angleterre.

C’était une performance de Wembley pour l’Ecosse à savourer alors que la sélection de Steve Clarke gagne des alibis de la part des supporters et jette les bases de la confrontation « à gagner » de mardi avec la Croatie. Mais qu’est-ce qui ne va pas avec Harry Kane ? Gareth Southgate abandonnera-t-il son capitaine contre la République tchèque ? Est-il temps pour Jack Grealish ?

Nous entendons également le journaliste de Sky Sports News Geraint Hugues réfléchir à Pays de Galles‘ triomphe de la Turquie à Bakou avant le dernier match de groupe de dimanche contre l’Italie à Rome.

