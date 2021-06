Hits and Misses: l’Angleterre trouve une nouvelle star alors que l’Écosse quitte l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Saka est la star inattendue de l’Angleterre

Bukayo Saka était la sélection surprise de Gareth Southgate pour le dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque. Peut-être que l’adolescent d’Arsenal avait été considéré comme un joueur utilitaire, utile à avoir autour de lui mais en grande partie ici pour l’expérience malgré le fait de marquer lors du match d’échauffement contre l’Autriche. Sa performance impressionnante à Wembley a changé tout cela.

La clameur avant le coup d’envoi avait été pour Jack Grealish de commencer et le capitaine d’Aston Villa a justifié son inclusion dans la formation de départ avec la passe décisive pour le seul but du match. Il a été marqué par Raheem Sterling. Cela a été rendu possible par la course de conduite de Saka lors de la préparation.

Le focus, une fois les équipes annoncées, s’est porté sur Jadon Sancho. Il a de nouveau été omis malgré l’absence forcée de Mason Mount ainsi que la décision de Southgate de laisser de côté Phil Foden compte tenu de la menace de suspension suite à sa réservation contre l’Écosse.

Mais une fois le match lancé, c’est Saka qui a joué. La contribution pour le but n’était pas un incident isolé, elle était emblématique d’une performance qui démentait son âge. L’ailier de 19 ans a porté le ballon à grande vitesse mais a également fait preuve de force et d’habileté pour le protéger.

« Nous avons été très impressionnés par Bukayo tout au long du mois », a déclaré Southgate par la suite en parlant à ITV à propos de l’affichage de l’homme du match de Saka. « Nous l’aimons vraiment avec et sans ballon. Ce soir, sa réception sous pression était fantastique. »

Son travail défensif était le plus évident au début de la seconde moitié alors que les adversaires cherchaient un égaliseur. Saka était là, aidant à soutenir Kyle Walker au poste d’arrière droit. C’est lui qui a pris la responsabilité, en dégageant un dangereux centre de l’autre flanc.

Il s’agissait d’une formation en 4-2-3-1 plus aventureuse que celle vue par l’Angleterre lors de ses deux premiers matchs, une formation qui était bien nécessaire après le manque de poussée contre l’Écosse. Mais Southgate, conscient des défis à venir, reste clairement méfiant à l’idée d’être trop ouvert.

La présence de Saka résout cela d’une manière que Sancho ne le ferait peut-être pas. Il a cette expérience à l’arrière. Il est prêt à retravailler. Positionnément averti, c’est l’inclusion du jeune, remarquablement, qui a permis à Grealish d’impressionner et à Harry Kane de briller plus qu’avant.

Saka pourrait-il devenir le résolveur de problèmes de l’Angleterre? Avec Mount peu susceptible de figurer dans le prochain match en raison des restrictions imposées à son entraînement avec ses coéquipiers, Southgate a besoin de quelqu’un qui peut apporter l’équilibre à l’attaque ainsi que la qualité du ballon.

















2:31



Bukayo Saka dit que l’Angleterre a dû creuser profondément pour battre la République tchèque



La flexibilité de Saka pourrait être la réponse dans les phases à élimination directe. Bien qu’il y aura une tentation de s’en tenir au modèle de ce match la prochaine fois, la nature de l’opposition est susceptible de provoquer un changement d’approche – mais Saka peut s’adapter à cela.

Il est facile de voir comment Walker pourrait se replier à l’intérieur pour former un arrière trois avec Saka opérant comme arrière droit. Alternativement, le rappel de Kieran Trippier pourrait voir Saka basculer vers la gauche. S’il doit être à nouveau en 4-2-3-1 ou 4-3-3, il peut gérer des demandes défensives plus importantes si nécessaire.

Telle est la vie de tournoi, ce monde étrange où un joueur dont l’inclusion même dans la formation avait causé la consternation avant le coup d’envoi se retrouve maintenant à assumer les fonctions médiatiques d’après-match en tant qu’homme du match. Avec beaucoup de conclusion, il ne peut plus être laissé de côté.

Adam Bate

Sterling est-il désormais l’homme clé de l’Angleterre ?

Raheem Sterling est entré dans ces euros avec des questions sur sa forme après une saison de va-et-vient à Manchester City et certains critiques appelant à de nouvelles options plus jeunes pour prendre sa place. Il quitte la phase de groupes avec deux buts vainqueurs à son actif et un statut de choix incontournable pour les 16 derniers, quel que soit le joueur anglais.

Peut-être que dans l’esprit de Gareth Southgate, la place de Sterling n’a jamais vraiment été mise en doute. L’attaquant est un leader éprouvé et de confiance pour l’entraîneur anglais, avec 14 buts lors de ses 19 derniers matches internationaux, soulignant son importance pour cette équipe. C’est un bilan remarquable et témoigne de son amélioration en tant que joueur, compte tenu de ses débuts lents à marquer des buts sur la scène internationale.

Contre la Croatie, l’Écosse et la République tchèque, l’Angleterre s’est montrée la plus dangereuse lorsque Sterling court derrière les défenses adverses par le canal gauche. Il y a eu beaucoup de discussions sur le service dans Harry Kane, mais obtenir le bon service pour Sterling pourrait être la clé maintenant.

L’Angleterre semblait avoir défini le schéma en première mi-temps mardi, avec Luke Shaw et Jack Grealish se combinant efficacement avec Sterling de ce côté du terrain et causant des problèmes répétés à la République tchèque.

Il a presque marqué un but en moins de deux minutes lorsque Shaw a réussi une passe par-dessus pour que Sterling fasse un lob contre le deuxième poteau. Sterling a ensuite montré son talent pour terminer à l’intérieur de la surface de six mètres 10 minutes plus tard lorsqu’il a parfaitement chronométré ses mouvements pour rencontrer le centre élégant de Grealish.

Image:

La carte des passes et les positions moyennes de l’Angleterre montrent comment ils ont tenté d’attaquer sur le côté gauche via Raheem Sterling (LW)



Comme l’Angleterre l’a trouvé contre l’Écosse, cet espace n’est pas toujours là pour être exploité, mais contre une opposition plus forte lors des huitièmes de finale, il y aura probablement de la place pour se heurter, Southgate préparant sûrement des moyens pour que son équipe punisse la France, l’Allemagne ou le Portugal sur le contre-attaque.

C’est une inquiétude pour l’Angleterre que les deux buts de Sterling soient la seule fois où ils ont touché le filet en phase de groupes. Kane n’a certainement pas l’air d’ajouter un autre Soulier d’Or à sa collection lors de ce tournoi.

Mais Sterling a réussi à alléger la charge de son capitaine. Southgate a des décisions importantes à prendre quant à savoir si Shaw et Grealish seront dans le onze de départ la semaine prochaine ou qui d’autre constituera l’unité créative. Mais il ne fait aucun doute que le nom de Sterling figurera sur cette feuille d’équipe.

Pierre Smith

Sentiment familier pour l’Ecosse

Image:

L’Ecosse s’incline en phase de groupes



L’équipe de Steve Clarke s’est délectée d’étouffer l’Angleterre à Wembley, l’optimisme a alimenté le fait qu’ici, à domicile, avec ce format plus gentil, ils pourraient saisir l’occasion, enfin atteindre une phase à élimination directe.

L’absence forcée par le coronavirus de Billy Gilmour – quel dommage qu’il ne puisse pas affronter le toujours magistral Luka Modric – a ajouté l’attrait d’un triomphe potentiel dans l’adversité et lorsque Callum McGregor a égalisé pour faire basculer Glasgow – « Pas d’Écosse, pas de fête ! ‘ rugit Hampden – il sentait que le destin pourrait bien être de leur côté.

Mais pour l’agitation précoce de John McGinn et Andy Robertson, le milieu de terrain croate a tricoté des motifs autour de chemises bleues de plus en plus déconcertées. L’Ecosse a été surclassée là où cela comptait à la fin, Modric livrant le moment décisif avec un coup artistique.

« La Croatie est endurcie par les tournois », a admis Clarke par la suite, mais malgré toute la déception de l’entraîneur et des joueurs, il y avait aussi de l’acier.

« Nous veillerons à ce qu’il ne reste pas 23 ans avant d’aller au prochain tournoi », a-t-il déclaré. « Cela nous donne tellement faim pour la Coupe du monde », a ajouté McGregor. « Nous voulons que ce soit le début », a déclaré John McGinn.

Cela peut être, pour ce qui reste un travail en cours, pour une jeune récolte qui comprend des goûts de Gilmour, Nathan Patterson et David Turnbull. Atteindre l’Euro 2020 après cette séance de tirs au but éprouvante a été un obstacle majeur franchi. L’occasion a été à chérir, même si le mal a été fait contre les Tchèques ; « Nous avons ressenti l’amour d’une nation », a déclaré le capitaine Andy Robertson alors que les larmes coulaient à nouveau.

C’est une autre histoire familière de ce qui aurait pu être, une autre nuit pour se demander si cela le sera un jour. Mais sous les cicatrices rouvertes, suffisamment de preuves pour affirmer que ce ne sera pas encore 23 ans.

Kate Burlaga

Les Tchèques timides paient le prix

Il a fallu attendre la 83e minute pour que la République tchèque réussisse son premier tir en seconde période à Wembley, laissant entendre que l’équipe de Jaroslav Silhavy essayait délibérément de terminer deuxième du groupe D afin d’assurer un passage plus facile à travers les huitièmes de finale.

Eh bien, si tel était le plan des visiteurs, cela s’est retourné contre eux lorsque la Croatie est passée devant eux à la deuxième place du classement avec une victoire 3-1 sur l’Écosse, ce qui signifie qu’ils affronteront désormais les finalistes du groupe E.

Pendant ce temps, les Tchèques doivent attendre de découvrir l’identité de leur adversaire des huitièmes de finale ayant glissé à la troisième place du groupe.

Richard Morgan