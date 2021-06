Hits and Misses: L’Angleterre perd le facteur de bien-être dans le match nul de l’Ecosse Actualités footballistiques

Le contrôle de la réalité de l’Angleterre

Il y a eu un facteur de bien-être à propos de l’Angleterre au cours des derniers jours depuis qu’ils ont pris une certaine revanche sur la Croatie en battant leurs vainqueurs des demi-finales de la Coupe du monde 2018 sous le soleil dimanche.

Mais la pluie tombant fort sur Wembley cinq jours plus tard a résumé l’ambiance des hôtes à temps plein lors de leur deuxième match de groupe. L’Angleterre avait été repoussée – mais pas tout à fait battue – par une équipe écossaise déterminée. John Stones a touché un poteau mais les meilleures chances appartenaient aux visiteurs.

Le match nul et vierge est loin d’être catastrophique et il y a encore de la qualité dans cette équipe d’Angleterre dont il faut se réjouir. Il y a aussi de bonnes raisons de croire qu’ils reviendront sur la bonne voie contre une équipe de la République tchèque qu’ils ont battue 5-0 sur ce site lors des qualifications. Mais la confiance a pris un coup.

Le résultat a également soulevé des questions délicates, de la façon dont l’Angleterre peut faire renvoyer Harry Kane à la question de savoir si les jeunes célèbres de l’équipe pourraient en fait avoir plus d’expérience pour gérer des tests intenses, comme celui qui leur a été présenté par l’Écosse.

Le nom de Jack Grealish a été scandé par les supporters anglais avant d’être remplacé. Gareth Southgate cède-t-il à cette pression et ajoute-t-il la créativité de l’as d’Aston Villa à la première ligne dans le but de mettre Kane sur pied ? Le dernier match de groupe est-il l’occasion de présenter les têtes expérimentées – mais les corps courts – de Harry Maguire et Jordan Henderson ?

Y a-t-il même des raisons de changer de formation pour trouver une formule qui servirait mieux cette équipe anglaise en huitièmes de finale ? Si l’Écosse était capable de trouver de la joie sur les flancs et au milieu de terrain, que seraient la France, l’Allemagne ou le Portugal dans ces domaines ?

Ce sont des dilemmes qui semblaient moins importants dimanche – mais ils seront soudainement soulevés à la suite d’un affichage lent contre les Écossais.

L’Angleterre semblait loin du niveau requis pour correspondre à leur facturation d’avant-tournoi en tant que favoris communs vendredi. Et bien que le défi de l’Écosse soit unique, Southgate a du travail à faire au cours des prochains jours pour restaurer la confiance.

Pierre Smith

Le gros problème de Kane en Angleterre, c’est qu’ils doivent avoir ses objectifs

Il y avait une suggestion ou deux avant l’Euro 2020 selon laquelle Harry Maguire plutôt que Harry Kane était le joueur le plus important d’Angleterre parce que le capitaine de Manchester United était le seul artiste dont ils ne pouvaient pas se passer cet été.

Deux matches et l’absence de Maguire en cas de draps blancs successifs commencent à pâlir en conséquence potentielle par rapport au problème inquiétant de Harry Kane en Angleterre.

Même les statistiques choquantes de la contribution de Kane, ou de son absence, contre l’Écosse ne disent que la moitié de l’histoire. Oui, il n’y a eu que 19 coups de feu. Non, il n’y a pas vraiment eu de tir cadré de toute la nuit avant son remplacement. Mais ce qui était encore plus alarmant, c’était le style piéton et pesant de son affichage. « Leggy » est la langue vernaculaire standard du football. « lent » est le mot dans le langage courant. Dans un affichage anglais qui manquait d’intensité et de zip, Kane était l’incarnation.

Il y a eu un moment particulièrement préoccupant au début de la seconde mi-temps lorsque Luke Shaw a fait irruption dans la surface. L’arrière gauche anglais n’a eu qu’un bref moment pour regarder et évaluer la situation et chercher du soutien. Ce qu’il aurait vu, c’était un mur de bleu devant lui. Où était Kane ? Sur ses talons, sculptural, inaccessible au second poteau derrière deux défenseurs écossais. Naturellement, Shaw est allé chercher le tir, et il ne pouvait guère être blâmé pour cela lorsque le ballon a navigué de manière inoffensive. Quant à Kane, le manque de mouvement et l’absence de menace n’étaient certainement pas similaires à Kane.

Porte-t-il une blessure ? Ou a-t-il simplement été alourdi par l’attente ?

L’autre question à se poser, inévitablement, est de savoir si Gareth Southgate oserait omettre Kane de la formation de départ contre la République tchèque mardi. Sûrement pas. Southgate, après tout, est instinctivement fidèle à ses joueurs – une perspective qui a été amplement récompensée il y a à peine une semaine lorsque Raheem Sterling a marqué le seul but contre la Croatie. Mais toute question sur la position de Kane dans l’équipe d’Angleterre manque le point, ou du moins le point du problème. Parce que le problème de l’Angleterre n’est pas simplement ou simplement qu’ils ont un joueur hors de forme. Le problème bien plus important est que sans Kane en forme, il est très difficile de voir comment l’Angleterre ira beaucoup plus loin. Ce que nous avons vu vendredi soir, c’était l’Angleterre sans Kane, et ce n’était pas joli.

Ils ne peuvent pas se passer de lui.

Pete Gill

L’Ecosse montre de quoi elle est capable

Il n’est pas irrespectueux de dire que l’Écosse n’est pas l’équipe la plus douée techniquement de l’Euro 2020 – et ils ont montré à quel point cela importait peu contre l’Angleterre vendredi soir.

Toute bonne équipe, même avec les meilleurs sorciers du football de la planète, aura du mal lorsqu’elle ne jouera pas en tant qu’unité. L’Écosse a fait un point contre la République tchèque, déçue par de mauvaises finitions et des lacunes défensives, mais leur intensité et leur désir contre l’Angleterre ont plus que comblé les lacunes nécessaires pour égaler l’un des favoris du tournoi.

Alors que leurs hôtes s’effondraient sous le poids des attentes devant un public local à Wembley, l’Écosse a mis de côté ses propres inquiétudes quant à la progression au-delà des phases de groupes pour jouer avec liberté et sans peur. Peut-être que, plus que tout, les avait étouffés devant une foule enceinte à Hampden lundi.

Quelle que soit la raison, l’Écosse a montré à Clarke et au pays ce qu’ils peuvent faire quand ils sont à plein régime. Andy Robertson a déclaré « nous méritions plus ». C’est un homme qui saigne le tartan mais il avait objectivement raison.

Il ne faut pas oublier que l’Ecosse n’a toujours pas marqué après deux matchs et qu’un troisième blanc contre la Croatie mardi les éliminera du tournoi, mais ils font le plus dur, se créent des occasions, et nous avons vu de quoi ils sont vraiment capables. à présent.

Si Lyndon Dykes ou Che Adams trouvaient enfin leurs chaussures de tir dans leur dernier match du Groupe D, pourquoi leur rêve de tournoi ne continuerait-il pas ?

Ron Walker

Des tests délicats en Croatie et en République tchèque vous attendent

L’attention de l’Angleterre et de l’Écosse se tourne maintenant vers mardi, où leurs derniers matchs de groupe décideront finalement de leur sort dans le groupe D.

Pour l’Angleterre, c’est la République tchèque. Une équipe qu’ils ont battue à Wembley en qualifications… et ensuite perdue à l’extérieur. Une équipe tchèque qui a surpris certains par sa qualité lors de ce tournoi, portée par les buts de Patrik Schick, un des premiers de la course du Soulier d’Or, après avoir ajouté un penalty à ses deux buts impressionnants contre l’Ecosse.

Il sera certainement à surveiller mais aussi deux visages familiers : Tomas Soucek et Vladimir Coufal. La paire de West Ham est un joueur clé pour cette équipe et, tandis que Soucek causera des problèmes dans la surface de réparation de l’Angleterre à partir des coups de pied arrêtés, l’arrière droit Coufal a la qualité pour arrêter le côté gauche de l’Angleterre, où ils ont eu une grande partie de leur joie d’attaquer jusqu’à présent. à l’euro.

Dans le cas de l’Écosse, ils seront à nouveau pleins de conviction lorsqu’ils débuteront à Hampden. Alors que la Croatie était un adversaire redoutable pour le match final avant le tournoi, leur mystique avait été estompée par leurs performances contre l’Angleterre et la République tchèque.

Luka Modric brille toujours et, avec son beau but de vendredi, Ivan Perisic a rappelé à tout le monde que la Croatie avait une qualité individuelle à laquelle faire appel. Mais Steve Clarke espère que si l’Écosse peut prendre l’intensité, l’unité et les niveaux de qualité qu’elle a montrés contre l’Angleterre lors de cette confrontation à Glasgow, elle aura la capacité de décrocher une place de qualification.

Peter Smith

L’état des lieux dans le groupe D : ce dont l’Angleterre et l’Ecosse ont besoin pour progresser

Pendant que Angleterrele butin actuel de quatre points devrait les voir progresser comme l’une des quatre équipes troisièmes les mieux placées, même s’ils perdent contre le République Tchèque mardi, ils ont besoin d’au moins un match nul pour être absolument sûrs de progresser et seule une victoire leur suffira pour se qualifier en vainqueurs de groupe.

Un tirage au sort pour le République Tchèque entre-temps, s’assurerait qu’ils progressent en tant que gagnants de groupe et fassent face à une rencontre potentielle avec l’un des Portugal, Allemagne, France ou alors Hongrie.

Ont été Angleterre pour passer en tant que finalistes, ils affronterait les vice-champions du groupe E – Espagne, Suède, Pologne ou alors Slovaquie.

Pour ce qui est de Écosse, rien de moins qu’une victoire sur la Croatie leur suffira pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.

Si l’Ecosse gagne et que l’Angleterre et les Tchèques font match nul, l’Ecosse devrait figurer parmi les quatre équipes classées troisièmes.