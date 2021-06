Hits and Misses: l’Allemagne émerge en tant que prétendant à l’Euro 2020, Antoine Griezmann montre de la valeur et l’Espagne doit s’améliorer rapidement | Actualités footballistiques

L’Allemagne émerge soudainement en tant que prétendante à l’Euro 2020

Image:

L’Allemand Kai Havertz célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe contre le Portugal



C’est le genre de performance qui nous a tous rendus stupides.

C’était un piège facile dans lequel tomber, pensant que cette équipe allemande était en dessous du niveau de ses prédécesseurs et qu’il était très peu probable qu’elle termine le tournoi final de Joachim Low sur une bonne note.

Après tout, ils avaient perdu 6-0 contre l’Espagne en novembre. Ils avaient été battus à domicile par la Macédoine du Nord en mars. Leur défaite en match de groupe d’ouverture contre la France n’a pas été un désastre mais les favoris du tournoi ont semblé exposer les faiblesses de cette équipe allemande.

Et puis ils ont détruit le Portugal.

Cristiano Ronaldo a peut-être donné l’avantage aux champions en titre avec une contre-attaque rapide comme l’éclair, mais l’Allemagne avait commencé comme un train, créant chance après chance, avant de forcer deux buts contre son camp pour renverser la compétition.

Leurs arrières latéraux étirent le Portugal d’un côté à l’autre, Robin Gosens profitant à plusieurs reprises de l’espace que la tactique lui offrait, tandis que dans les zones centrales, Toni Kroos contrôlait le tempo et Serge Gnabry, Thomas Muller et Kai Havertz effectuaient les courses dangereuses.

Un coup sûr a permis au Portugal de revenir en arrière et Renato Sanches a écrasé un tir contre un poteau, il y a donc du travail à faire pour consolider à l’arrière, mais l’Allemagne a soudainement ressemblé à une équipe qui fera vraiment peur aux équipes adverses.

Ils auraient pu faire face à une autre élimination précoce embarrassante pour égaler leur sortie de la Coupe du monde 2018 s’ils avaient perdu contre le Portugal. Au lieu de cela, ils ont relancé leur statut historique d’acteur majeur de l’Euro.

Pierre Smith

Griezmann montre une nouvelle fois sa valeur

Image:

Le Français Antoine Griezmann célèbre après avoir marqué contre la Hongrie



Il n’a peut-être pas connu son meilleur match sous le maillot de la France, mais Antoine Griezmann était toujours sur place pour ramener l’égalisation de son équipe contre la Hongrie à Budapest samedi midi.

L’attaquant de Barcelone a connu une première mi-temps décevante, passant en quelque sorte un but ouvert pour sortir de l’impasse dans la capitale hongroise, avant d’être épargné par un drapeau de hors-jeu.

Cependant, le joueur de 30 ans a réussi à suivre le rythme du jeu, et plus important encore, son partenaire de frappe Kylian Mbappe, pour ramener à la maison le égaliseur mérité des visiteurs à mi-chemin de la deuxième période.

C’était le 11e but de Griezmann dans les grands tournois internationaux, avec seulement Michel Platini (14), Just Fontaine (13) et Thierry Henry (12) ayant plus pour Les Bleus.

Ce n’est pas seulement le but du leader qui a attiré l’attention – bien qu’il puisse encore s’avérer vital à la fin de la troisième journée – mais aussi son travail inlassable sur l’aile pour aider l’arrière droit Benjamin Pavard dans ses fonctions défensives.

Richard Morgan

L’Espagne en transition doit bouger

Image:

Le Polonais Robert Lewandowski a marqué son égalisation contre l’Espagne et aurait dû en avoir un autre



Cela fait longtemps que ce n’est plus une équipe espagnole de tiki-taka. Mais Luis Enrique a encore beaucoup de talent à choisir. Ferran Torres, fraîchement sorti d’une brillante saison d’ouverture avec Manchester City. Dani Olmo, impressionnant pour le RB Leipzig. Gerard Moreno, marquant des buts pour le plaisir à Villarreal.

Il y a peu de stars à part entière, peut-être seulement Jordi Alba étant donné l’absence de Sergio Ramos. L’Espagne est une équipe en transition, mais vers quoi évolue-t-elle ? Leur flair offensif est leur plus grande force mais pour la deuxième fois en autant de matchs, ils se sont flattés de tromper dans le dernier tiers contre la Pologne.

C’était le genre de match que les vainqueurs de l’Euro 2008 de Luis Aragones, ou le Barcelone de Pep Guardiola, auraient apprécié dans leur faste, faisant passer leur opposition en soumission. Cette équipe espagnole a essayé de jouer comme ça contre la Suède, terminant avec plus de 85 % de possession. La Pologne avait l’air de leur donner un peu plus de jeu, mais c’était plus ou moins la même chose à Séville.

Il y a du rythme, il y a des capacités techniques et il y a des coureurs dans l’équipe d’Espagne, mais il n’y a pas assez de signes du rythme élevé pour égaler et à la place contre les trois défenseurs des Polonais, l’équipe d’Enrique a joué dans leurs mains, a été forcée à écarter et produit 27 croix. Ce n’est pas le jeu d’Alvaro Morata, d’Olmo ou de Moreno.

L’Espagne peut transformer son équipe encore en développement mais talentueuse en quelque chose de plus cohésif, et elle devra le faire si elle veut battre la Slovaquie mercredi, car sur cette preuve, cela ne semble pas être une garantie.

Mais Enrique n’a pas le temps de son côté. Le football de tournoi est impitoyable et en ce moment, l’Espagne est édentée.

Ron Walker

L’histoire se répète alors que le Portugal passe au fil de l’épée ?

Image:

Un Cristiano Ronaldo triste se réconcilie avec la défaite du Portugal en Allemagne



Et dire que les choses ont si bien commencé pour le Portugal à Munich.

Le superbe but de contre-attaque de Cristiano Ronaldo – son premier contre l’Allemagne – a sali les blessures allemandes quelques instants après que la première volée de Robin Gosens a été refusée par le VAR.

Les titulaires semblaient en bonne voie pour porter un autre coup dur aux ambitions de qualification de l’Allemagne et potentiellement lever le rideau sur les 15 ans de règne de Joachim Low, pour succomber à la pression clinique et concertée de l’Allemagne.

Ruben Dias et Raphael Guerreiro ont été les malheureux buteurs de deux buts contre leur camp en quatre minutes alors que le Portugal est devenu la première équipe à franchir deux fois son propre filet lors d’un match de Championnat d’Europe.

Les choses n’iraient que de mal en pis pour l’équipe de Fernando Santos. Les buts de Kai Havertz et du superbe Gosens en deuxième mi-temps ont provoqué l’émeute de l’Allemagne et assuré au Portugal le record indésirable de devenir le premier champion en titre à marquer quatre buts à l’Euro.

C’était la deuxième fois que le Portugal concédait quatre buts lors d’un tournoi majeur, sans autre responsabilité que l’Allemagne à chaque fois. La dernière fois que cela s’est produit, c’était lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2014, où le Portugal n’a pas réussi à sortir du groupe.

Avec le Groupe F, le groupe de la mort du tournoi, à la hauteur de sa facture, et avec la France championne du monde en attente lors de la troisième journée, cette défaite dommageable fera craindre aux Portugais que l’histoire ne se répète.

Jack Wilkinson

Vous attendez tout ce temps pour marquer pour votre pays….

Image:

Le Hongrois Attila Fiola célèbre après avoir marqué contre la France



Attila Fiola a fait ses débuts en Hongrie il y a sept ans, mettant en vedette son pays lors des derniers Euros en France, avec le choc de samedi contre Les Bleus sa 37e apparition internationale.

Cependant, l’ailier gauche en maraude n’avait jamais marqué pour les Magyars avant il y a quatre matchs, et pourtant sa frappe juste avant la mi-temps qui a donné aux hôtes une avance de choc et a plongé la Puskas Arena dans le délire signifie qu’il en a maintenant deux. buts à son nom.

Et non seulement cela, mais dans le processus, l’arrière latéral Fehervar, 31 ans, est également devenu le joueur le plus âgé à marquer contre la France lors d’un match de championnat d’Europe depuis 1984.

Richard Morgan

Podcast : Une soirée écossaise à savourer – mais qu’est-ce qui se passe avec Harry Kane ?

Vingt-cinq ans après leur dernière rencontre de tournoi, Écosse a provoqué une sorte de bouleversement avec un match nul 0-0 encourageant contre Angleterre qui maintient en vie leurs espoirs pour l’Euro 2020. Alice Piper est rejoint par Luc Shanley, Jess Creighton et Pierre Smith d’examiner exactement où l’Écosse a raison, avant de mener l’enquête sur l’affichage édenté de l’Angleterre.

C’était une performance de Wembley pour l’Ecosse à savourer alors que la sélection de Steve Clarke gagne des alibis de la part des supporters et jette les bases de la confrontation « à gagner » de mardi avec la Croatie. Mais qu’est-ce qui ne va pas avec Harry Kane ? Gareth Southgate abandonnera-t-il son capitaine contre la République tchèque ? Est-il temps pour Jack Grealish ?

Nous entendons également le journaliste de Sky Sports News Geraint Hugues réfléchir à Pays de Galles‘ triomphe de la Turquie à Bakou avant le dernier match de groupe de dimanche contre l’Italie à Rome.

