Certains acheteurs d’Alaska Costco ont déclaré que leurs produits d’épicerie avaient été volés par des corbeaux dans le parking du magasin. Matt Lewallen a déclaré qu’il emballait ses courses dans sa voiture dans le parking d’un Anchorage Costco lorsque des corbeaux ont fait irruption pour voler une côte courte de son chariot, a rapporté vendredi le Anchorage Daily News.

«J’ai littéralement pris 10 pas et me suis retourné, deux corbeaux sont descendus et ont instantanément attrapé un hors du paquet, l’ont arraché et ont volé avec», a déclaré Lewallen.

Lewallen a déclaré que le morceau de viande mesurait environ 10 sur 18 centimètres (4 sur 7 pouces) – un repas important pour un oiseau de grande taille.

«Ils savent ce qu’ils font; ce n’est pas la première fois », a déclaré Lewallen. « Ils sont très gros, donc je pense qu’ils ont tout un système là-bas. »

Et une fois rentré chez lui, il a remarqué que l’un des corbeaux avait pris un coup sur une autre côte mais ne l’avait pas volée.

«J’ai coupé cette viande et j’ai commencé à la mariner et ma femme a dit:« C’est dégoûtant, nous devrions la reprendre »», a déclaré Lewallen. «Costco l’a repris même après que nous ayons commencé à les mariner et nous a donné un remboursement complet.»

D’autres observations de voleurs de corbeaux sont apparues sur les réseaux sociaux.

«Mes parents s’occupaient de leurs affaires après un magasin et sont rentrés chez eux avec un steak en moins!» Kimberly Waller a écrit sur Facebook. «L’oiseau l’a arraché du paquet dans le parking.»

Tamara Josey, résidente d’Anchorage, a répondu au message de Waller et a qualifié les corbeaux de «calculateurs». Elle a dit que les corbeaux l’avaient planée pour tenter de lui voler ses provisions.

«J’avais deux corbeaux, un qui était sur la voiture à côté de moi et il n’arrêtait pas de hurler très fort», a déclaré Josey. «Il s’asseyait sur la voiture et me regardait, puis sautait à côté du lit du camion de l’autre côté, et il continuait à aller et venir. L’autre corbeau était au sol. Il a continué d’essayer de tirer – j’avais ces petits mini-melons que vous avez dans les sacs en filet – il a continué d’essayer d’attraper le filet et de retirer mes melons du chariot.

Un corbeau a commencé à voler en cercle autour de Josey jusqu’à ce qu’elle les fasse décoller.

«Il attendait une autre occasion de prendre les melons du chariot, mais ils n’ont jamais été dissuadés», a-t-elle déclaré. «Ils sont restés au courant, attendant leur prochaine occasion de voler quelque chose dans mon panier.»

«Ils sont très dévoués à leur mission», a-t-elle ajouté.

Un directeur d’un Anchorage Costco a refusé de commenter au journal les voleurs de corbeaux.

La société Anchorage Audubon dénombre la population de corbeaux chaque décembre. Le groupe a signalé 923 corbeaux communs en 2018, 621 en 2019 et 750 oiseaux en 2020.

Rick Sinnott, un ancien biologiste de la faune au Département d’État de la pêche et du gibier, a déclaré que des centaines de corbeaux volaient à Anchorage en hiver pour se nourrir. Après que l’hiver est devenu le printemps, la plupart des corbeaux partent, a déclaré Sinnott.

Mais avant cela, les corbeaux restent pour cueillir un assortiment de viandes, de fruits et de légumes.

«Pendant des années, des décennies, ils ont observé les gens dans les parkings des épiceries avec toute cette nourriture», a déclaré Sinnott. «Ils savent à quoi ressemble un fruit dans un chariot d’épicerie parce qu’ils l’ont vu par terre ou vu dans une poubelle.»