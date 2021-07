Hit pour 6: un joueur de cricket écrase un tir spectaculaire sur le toit alors que l’Angleterre attaque le Pakistan … et les fans américains sont confus (VIDEO)

Le frappeur lourd Livingstone avait montré des signes d’avertissement au Pakistan lors du premier Twenty20 plus tôt dans la semaine, battant des records alors qu’il écrasait un siècle malgré le glissement de l’Angleterre vers la défaite à Trent Bridge.

Son équipe a pris sa revanche dimanche, nivelant la série avec une victoire emphatique de 45 points qui comprenait deux frappes colossales accrocheuses du batteur du Lancashire qui ont grimpé au-dessus du toit de la cathédrale de cricket du Yorkshire.

« Livingstone est en train de devenir un acte de classe », a déclaré l’ancien capitaine anglais Michael Vaughan, faisant l’éloge du joueur de 27 ans sur BBC One après qu’un de ses efforts ait atterri sur un terrain de rugby voisin. « Je n’ai pas vu de plus gros six à Headingley. »

Mec vient de lancer le ballon hors du stade pic.twitter.com/U8UQPfeEIJ – Sports de tabouret de bar (@barstoolsports) 18 juillet 2021

Cela veut-il dire qu’il a marqué ? Personne n’a célébré, qu’est-ce que ça veut dire ? – Evan Hauge (@Monsterhesh) 18 juillet 2021

Lorsque le magasin américain très suivi Barstool Sports a eu vent des images, leur version typiquement américaine de l’un des six a remporté des milliers de retweets et de likes, ainsi que plus de 260 000 vues en quelques heures.

« Le mec vient de lancer le ballon hors du stade », ils ont écrit d’un ton manifestement impressionné – mais les fans non habitués à regarder un sport qui est beaucoup plus familier en Grande-Bretagne que les États-Unis ont eu du mal à comprendre ce qui s’était passé.

« Alors, est-ce bon ou mauvais ? » a demandé l’un d’eux, faisant écho aux paroles de certains fans occasionnels en Angleterre en se plaignant : « Le cricket est l’un des sports les plus déroutants. »

Est-ce le sport où les jeux se déroulent pendant des jours ? Cela s’appelle-t-il un « jeu » ? Est-ce un match ? Quel est l’OPS de ce type ? J’aime son angle de lancement… – Tony Juliano (@TJules21) 18 juillet 2021

Je ne regarde pas le cricket… Regardez le baseball… Et bon sang, il a fait tomber la couverture de cette balle !!! – Lois Matty (@Matthew_Laws_) 18 juillet 2021

Un passionné de baseball a souligné que les joueurs de cricket battaient depuis le milieu du terrain, mais les sceptiques ont rapidement été corrigés par les admirateurs de Livingstone.

Il a frappé le ballon entièrement hors du stade et vous n’êtes pas sûr si c’est bon ou mauvais ? Faites-vous du sport ? – Dan Beuchat (@BooLikeAGhost) 18 juillet 2021

Est-ce si impressionnant ? Ils battent du milieu du terrain – Dougie D (@dougiesgoindeep) 18 juillet 2021

Les chauves-souris pèsent en moyenne environ 1,5 kg et elles frappent une balle avec un centre en liège recouvert d’une ficelle étroitement enroulée. Il y a une raison pour laquelle les batteurs portent autant de rembourrage : cette balle fait mal ! Alors oui c’est impressionnant – Jack Roberts (@jack_roberts_44) 18 juillet 2021

À 1-1 dans la série, l’Angleterre espère plus de Livingstone dans le match décisif à Old Trafford jeudi. La star de la série, qui a réussi 38 points sur 23 balles ce jour-là, a eu une nouvelle approche de ses puissants exploits.

« Plus tu swingues fort, moins ça va loin » il a dit. « C’est difficile de balancer à 80%. C’est bien de le frapper proprement et c’est bien de contribuer à l’équipe et c’est encore mieux d’obtenir la victoire.

« J’avais l’impression de bien jouer depuis un moment. Le travail que j’ai fait en dehors du jeu commence à porter ses fruits. »

« Je n’ai pas trop essayé de changer. J’ai essayé… de ne pas frapper le ballon trop fort. J’ai travaillé pour essayer de m’adapter car c’est à peu près interdit en haut de l’ordre. «