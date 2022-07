HIT – La première étude de cas : le personnage de flic de Rajkummar Rao et le suspense au bord du siège séduisent les fans ; les internautes disent, ‘POWER-PACKED’ [View Tweets]

HIT: Le premier cas, avec Rajkumaar Rao et Sanya Malhotra, est sorti en salles aujourd’hui, vendredi 15 juillet. Le film a reçu une assez bonne réponse de la part des critiques et des cinéphiles, des éloges particuliers étant réservés à la façon dont Rajkummar Rao a cloué sa personnalité en tant que flic ainsi que pour le suspense au bord du siège, tandis que ceux qui ont regardé l’original Frappez le premier cas dans télougoumettant en vedette Vishwak Senont également félicité le directeur Sailesh Kolanu pour la façon dont il a réussi Remake hindi de son propre film. Pendant ce temps, les téléspectateurs ont découvert Sanya Malhotra agréable à l’oeil comme toujours.

Critique du film HIT the First Case: Meilleures réactions des fans sur Twitter

Alors, sans plus tarder, découvrez les meilleures réactions des fans à l’adaptation bollywoodienne de HIT – The First Case, avec Rajkummar Rao et Sanya Malhotra, et réalisé par Sailesh Kolanu, qui avait également dirigé la version originale Telugu du même titre, en la critique Twitter du film ci-dessous:

Vu le film #HITTheFirstCase à @NovoCinemas à Doha.

Superbe performance de @RajkummarRao.

Bon film à suspense ces derniers temps. Vous permet de rester engagé et impliqué tout au long.

?Direction par @KolanuSailesh.

Jolie à voir @SanjayNarveka13 à l’écran après une longue période. https://t.co/yAKPPLN76p

Mahatisagar M. Shaha (@MAHATISAGAR) 14 juillet 2022

#HITTheFirstCase intervalle : Sabse badhia baat ye hai ki film original ki ton sérieux yahan bhi barkarar hai… Rajkummar Rao et ses talents d’acteur sont géniaux. J’en profite ? Krish Kumar (@movieverse_yt) 15 juillet 2022

#HITTheFirstCase critique : C’est comme ça qu’il faut refaire un excellent thriller policier ?? Rajkummar Rao, bhai ye batao ki ye banda kabhi bekaar agissant karta bhi hai kya. Dans l’ensemble, un bon film à suspense à regarder chahe HIT original dekhi ho ya nahi. Krish Kumar (@movieverse_yt) 15 juillet 2022

#HITTheFirstCase La critique du film frappe dans le mille @RajkummarRao est tellement ancré dans son personnage que vous commencez pratiquement à chasser le méchant avec lui ? Bravo ? @KolanuSailesh pour Suspensful Momentum @sanyamalhotra07 ? @kuldeeprathor9 @TSeries @DilRajuProdctns pic.twitter.com/4MDoW0g3Ij HEMANT SANGANEE (@HemantSanganee) 15 juillet 2022

Critique du film HIT the First Case: peu de réactions négatives sur Twitter

#HitTheFirstCase juste comme #Légal est un remake d’un thriller moyen qui tente de se rendre unique avec des ajustements mineurs mais s’effondre absolument dans un point culminant terne et minable ! #RajkummarRao étant exceptionnel mais il ne peut pas sauver le navire qui coule ? ANMOL JAMWAL (@jammypants4) 15 juillet 2022

#HITTheFirstCase Intervalle: sabke liye nahi he ye movie Vikram movie jese vibe deti he mais de manière plus réaliste han thoda slow feel horahi he movie but engageant he 1 fois regarder lekin sabke liye nahi il #rajkumarrao agir le mieux ?? (sérieux) revoir le lien de la chaîne yt ayega dans la bio ? Pulpo_TV (@Pulpo_TV) 15 juillet 2022

Avez-vous déjà regardé la version hindi de HIT the First Case? Si oui, tweetez-nous @bollywood_life et faites-nous part de vos réflexions sur le film.