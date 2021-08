Hit d’Alfaro soulève les Marlins passés Mets; Baez Ks 5 fois

MIAMI : Jorge Alfaro a frappé un simple bris d’égalité du RBI en huitième manche et les Marlins de Miami ont battu les Mets de New York 4-2 jeudi, prenant trois des quatre des leaders affaissés de l’Est de la NL.

New York a perdu six sur huit au total et a une fiche de 2-4 depuis que sa grande acquisition à la date limite des échanges, Javier Bez, a fait ses débuts. Bez est allé 0-en-5 avec cinq retraits au bâton jeudi et atteint 0,160 (4 pour 25) avec les Mets.

Miguel Rojas a obtenu un but sur balles avec un retrait contre Jeurys Familia (5-2) et s’est hissé à la deuxième place sur le simple de Jazz Chisholms. La ligne Alfaros conduit à droite a marqué Rojas, dont la diapositive a échappé au receveur James McCanns. Lewis Brinson a suivi avec un doublé de deux points.

Ross Detwiler (2-1) a obtenu les deux derniers retraits en début de huitième.

New York a bloqué 15 baserunners et a perdu le meilleur départ de Rich Hill depuis que les Mets l’ont acquis de Tampa Bay.

ANGES 5, RANGERS 0

ARLINGTON, Texas: Dylan Bundy a lancé le ballon blanc en septième manche lors de la deuxième apparition des partants de la journée d’ouverture depuis son retour d’une rétrogradation à l’enclos des releveurs, et Los Angeles a battu le Texas.

Adam Eaton a frappé un circuit et Jos Iglesias a ajouté un simple de deux points alors que les Angels ont remporté la série de quatre matchs contre le Texas, dernière place, après avoir perdu le premier match.

Bundy (2-8) a accordé trois coups sûrs et a retiré six coups sûrs en 6 manches 1/3 à son premier départ sans but depuis le 11 août de l’an dernier.

Spencer Howard (0-3) a perdu ses débuts pour les Rangers en reconstruction après être revenu de Philadelphie à la date limite des échanges.

TIGRES 8, RED SOX 1

DETROIT : Victor Reyes a triplé deux fois et a produit trois points, Tarik Skubal a lancé cinq manches sans but et Detroit a battu Boston.

Skubal (7-10) a accordé cinq coups sûrs et en a retiré quatre sur des prises.

Robbie Grossman a frappé un premier circuit en fin de première. Il a quitté le match avant le troisième avec une contusion au coude gauche après avoir été touché par un lancer.

Les Red Sox ont perdu pour la sixième fois en sept matchs et ont perdu 1 1/2 matchs derrière Tampa Bay, dans l’est de l’AL.

Le partant de Boston Martin Perez (7-8) a égalé sa plus courte sortie de la saison, allouant trois points sur cinq coups sûrs en 1 1/3 de manche.

