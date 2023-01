Hit-Boy Enlist Offset For Patrón El Alto Tequila Inspiré “2 Live”

Le rappeur et producteur lauréat d’un Grammy Award Hit-Boy a annoncé une nouvelle collaboration musicale lors de ComplexCon. Hit-boy s’associe à PATRÓN Tequila pour une approche luxueuse de la création musicale. PATRÓN est sans aucun doute la tequila super premium n ° 1 et il est l’un des producteurs les plus en vogue du jeu. Avec cela, les deux parties collaborent pour montrer le détail et la préparation qu’il faut pour être génial. Hit-Boy présente son art avec la musique et Patrón avec le nouveau Patron El Alto.

Hit-Boy Enlist Offset pour le morceau inspiré de Patrón El Alto Tequila “2 Live”

Le partenariat entre Hit-Boy, Mass Appeal et Patrón offrira une excellente musique, un excellent contenu et des boissons d’élite.

« Cette nouvelle collaboration avec PATRÓN EL ALTO est extrêmement excitante. Tout d’abord, ils ont organisé la meilleure fête que Las Vegas ait jamais vue, avec la meilleure tequila que l’on ait jamais goûtée. Cela ressemble également à un moment de boucle complète – PATRÓN a toujours été ma tequila préférée depuis le début, alors que ma carrière atteint de nouveaux sommets, il est tout à fait normal que je m’associe à PATRÓN qui a également atteint de nouveaux sommets avec le lancement de PATRÓN EL ALTO. Je suis honoré de faire partie de la PATRÓN Familia et de donner vie à mon histoire avec la marque de la seule manière que je connaisse – à travers la musique »- Hit-Boy Noted

Le partenariat de Hit-Boy avec la tequila Patrón démarre en fanfare alors que Hit-Boy sort le single “2 en direct“. Pour le morceau, il a fait appel au rappeur d’Atlanta Offset, marquant sa première sortie depuis le décès de Takeoff. Vous pouvez regarder le visuel pour “2 en direct” sous.