Hiszpanie ujawniają. Oto propozycja Barcelone pour Szczęsnego

Uwaga polskich fanow piłki nożnej skupia się obecnie na najnowszych doniesieniach w sprawie Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz, qui s’est rendu à la Serbie après s’être occupé de Karierę, s’est battu avec le sport Emerytury. Coraz a été nommé à l’équipe, la zone de 34 ans n’a pas rejoint le FC Barcelone.

– Alors, prowadzę teraz rozmowy i rozważam transfer do Barcelone – potwierdził Szczęsny « Sportowi ». L’expert en transfert Fabrizio Romano a informé l’école que la situation était désormais possible et que Polak était maintenant gracié à Dumy Katalonii.

Szczęsny miałby zająć miejsce Marca-Andre ter Stegena, który w niedzielnym meczu z Villarrealem CF doznał fatalnej kontuzji. Niemiec zerwał ścięgno rzepki w prawym kolanie, cooznaczało dela niego koniec sezonu. W mediach od razu ruszyła karuzela nazwisk jego następców, w której pojawił się 84-krotny représentant Polski.

ZOBACZ WIDEO : #dziejesiewsporcie : Co za strzał ! Gol « stadiony świata » avec Argentynie

Na jakie warunki będzie mógł liczyć polski bramkarz? Informacje w tym temacie przekazał kataloński « Sport ». L’équipe de Barcelone s’est engagée dans un contrat avec un million d’euros bruts plus un bonus.

À dix moments près, le bureau du club stanowiska Szczęsnego du FC Barcelone avec votre équipe. Il s’est avéré que vous pourriez être transféré à la nouvelle date du 34 décembre avec « Dumie Katalonii ».