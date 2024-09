History Untold, Frostpunk 2 et Wargroove 2 arrivent sur Game Pass

Microsoft a révélé aujourd’hui le deuxième vague de jeux à venir dans la bibliothèque Game Pass en septembreIl ne comprend que trois jeux, et deux d’entre eux sont réservés au PC mais arriveront sur PC Game Pass le jour de leur lancement.

Le premier jeu à arriver sur toutes les plateformes Game Pass le jeudi 19 septembre est le titre de tactique au tour par tour Wargroove 2. Le premier jeu de la série était déjà arrivé sur Game Pass il y a trois ans, mais il a depuis quitté le service.

Windows Intelligence dans votre boîte de réception Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter gratuite pour recevoir trois conseils pour gagner du temps chaque vendredi — et obtenez des exemplaires gratuits des guides de terrain Windows 11 et Windows 10 de Paul Thurrott (normalement 9,99 $) en guise de cadeau de bienvenue spécial ! « * » indique les champs obligatoires

Le prochain jeu de survie et de construction de ville Frostpunk 2 rejoindra également son prédécesseur dans la bibliothèque PC Game Pass le 20 septembre. Frostpunk 2 a également été annoncé pour les consoles Xbox Series X|S, et le jeu original est déjà disponible sur Xbox Game Pass pour console, il n’est donc pas exactement clair pourquoi la suite ne sera pas également disponible pour les joueurs sur console.

Quoi qu’il en soit, Frostpunk 2 arrivera sur PC Game Pass dès le premier jour, tout comme Ara: History Untold le 24 septembre. Il s’agit d’un jeu vidéo de grande stratégie publié par Xbox Game Studios, et son développeur Oxide Games n’a pas encore confirmé si le jeu sera porté sur les consoles Xbox à un moment donné.

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement d’une nouvelle version du Game Pass, Overwatch 2, le jeu de tir de héros gratuit de Blizzard, offre désormais des avantages bonus aux membres du Game Pass. Ces avantages comprennent six skins de héros, 30 prismes mythiques à dépenser pour débloquer des objets mythiques, un bonus d’XP cumulable et l’accès aux cosmétiques de la boutique Overwatch 2 des saisons précédentes.

Enfin, Microsoft a annoncé aujourd’hui que neuf jeux quitteront la bibliothèque Game Pass le 30 septembre, dont Gotham Knights, Valheim, The Walking Dead Saison 1 et 2 et la trilogie Pheonix Wright : Ace Attorney. Les membres du Game Pass peuvent toujours acheter ces jeux avec une remise de 20 % avant qu’ils ne quittent le service à la fin du mois.