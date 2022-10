Historiquement Orange Bridge repeint après des graffitis haineux

Le vandalisme haineux du pont historiquement orange sur la rivière Somass à Port Alberni n’a duré que quelques heures avant que les membres et les partisans de la Première nation Tseshaht ne le retirent samedi matin.

Ken Watts, le conseiller en chef élu du pays, a déclaré à CTV News qu’il avait commencé à recevoir des messages d’amis et de membres vers 22 heures vendredi.

Des photos du vandalisme ont montré que le message Every Child Matters que les survivants du pensionnat indien d’Alberni avaient peint sur la barrière en béton devant le pont plus tôt cette semaine avait été dégradé, le mot « enfant » ayant été remplacé par un « nom désobligeant et raciste ». “, a déclaré Watts.

La Première Nation de Tseshaht a récemment terminé une recherche au radar pénétrant dans le sol de l’ancien pensionnat, et vendredi – la deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation – plus de 1 000 personnes ont participé à une marche en l’honneur des survivants qui ont traversé le pont.

“La même nuit, cela se produit”, a déclaré Watts, qualifiant le vandalisme de “honteux”.

“Cela me montre simplement que nous avons beaucoup de travail à faire”, a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Watts a déclaré que la réaction au signe dégradé était immédiate et “incroyable”.

Certains membres de Tseshaht ont remarqué le vandalisme alors que la peinture était encore humide et ont pu en enlever une partie avec de l’eau et du savon, a déclaré le conseiller en chef.

Samedi matin, lui et d’autres se sont dirigés vers le pont pour repeindre le panneau, travail qu’ils ont terminé avant midi.

Watts a déclaré que l’effusion de soutien que sa nation a reçue depuis le vandalisme était encourageante.

“Cela montre qu’il y a beaucoup de gens qui veulent aider nos communautés et nous soutenir”, a-t-il déclaré.

LA POLICE ENQUÊTE

La GRC de Port Alberni enquête sur le vandalisme et demande à toute personne disposant d’une vidéo de caméra de tableau de bord ou d’informations sur qui était responsable de la dégradation des panneaux de les contacter.

“Des actes insensés comme celui-ci sont inacceptables et troublants pour notre communauté, et renversent les efforts vers la vérité et la réconciliation”, a déclaré le const. Richard Johns, dans un communiqué de presse.

“Bien que ce crime n’ait pas été signalé à notre détachement, les officiers enquêtent activement sur toutes les pistes disponibles.”

HOMMAGE AUX SURVIVANTS

Watts a déclaré que la première chose à laquelle il a pensé lorsqu’il a vu que la barrière avait été dégradée était à quel point cela pouvait être blessant pour les survivants des pensionnats indiens de sa communauté.

En direction de l’ouest le long de l’autoroute 4, le pont historiquement orange traverse la rivière Somass et entre dans la Première Nation de Tseshaht, où se trouvait autrefois le pensionnat indien d’Alberni à quelques centaines de mètres.

Le pont est un rappel constant aux survivants de ce qui s’est passé là-bas, au point que certains ne le traverseront pas parce qu’il leur rappelle l’école, selon Watts.

Le travail de peinture récent a redonné au pont la couleur qu’il avait été peinte dans les années 1980, mais il a également ajouté le message Every Child Matters et la signification symbolique que la couleur orange représente.

Dans son incarnation actuelle, le pont est destiné à honorer tous les enfants qui ont fréquenté l’école, mais Watts dit que la clé pour maintenir ce sens sera l’éducation.

Il a déclaré que la réconciliation nécessite de dénoncer les incidents racistes comme celui qui s’est produit vendredi soir et d’informer les autres sur ce qu’étaient les pensionnats et les dommages qu’ils ont causés.