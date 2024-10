« historique » : l’Égypte a déclaré l’absence de paludisme par l’Organisation mondiale de la santé | Actualités santé

L’Égypte a été certifiée exempte de paludisme, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qualifiant cet exploit de « véritablement historique » et d’aboutissement de près d’un siècle de travail pour éradiquer la maladie.

« Le paludisme est aussi vieux que la civilisation égyptienne elle-même, mais la maladie qui frappait les pharaons appartient désormais à son histoire et non à son avenir », a déclaré dimanche le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

« Cette certification de l’Égypte comme étant exempte de paludisme est véritablement historique et témoigne de l’engagement du peuple et du gouvernement égyptiens à se débarrasser de cet ancien fléau. »

Dans le monde, 44 pays et un territoire ont désormais été certifiés exempts de paludisme.

La certification est accordée par l’OMS lorsqu’un pays a prouvé que la chaîne de transmission indigène du paludisme par les moustiques anophèles a été interrompue à l’échelle nationale pendant au moins trois années consécutives.

Un pays doit également démontrer sa capacité à empêcher le rétablissement de la transmission.

Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95 pour cent en Afrique, selon l’OMS.

Il y a eu 249 millions de cas de paludisme enregistrés dans le monde en 2022, dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

Propagé par les moustiques, le paludisme se rencontre principalement dans les pays tropicaux. L’infection est causée par un parasite.

« Recevoir aujourd’hui le certificat d’élimination du paludisme n’est pas la fin du voyage mais le début d’une nouvelle phase », a déclaré le ministre égyptien de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar.

« Nous devons désormais travailler sans relâche et avec vigilance pour pérenniser nos acquis en maintenant les normes les plus élevées en matière de surveillance, de diagnostic et de traitement. »

L’OMS a déclaré que les premiers efforts visant à réduire les contacts entre humains et moustiques en Égypte ont commencé dans les années 1920, lorsque le pays a interdit la culture du riz et les cultures agricoles à proximité des habitations.

En 1942, le nombre de cas en Égypte avait atteint plus de trois millions en raison des déplacements de population pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le barrage d’Assouan, construit dans les années 1960, a créé de nouveaux risques de paludisme, car les eaux stagnantes ont créé des terrains fertiles pour les moustiques.

Mais en 2001, l’Égypte avait le paludisme « fermement sous contrôle », selon l’OMS.

Le Nigeria représente chaque année plus d’un quart de tous les décès dus au paludisme, devant la République démocratique du Congo, l’Ouganda et le Mozambique. Les efforts visant à enrayer la maladie grâce à la vaccination se sont intensifiés cette année.