Historique des scripts S8UL ; Devient la première organisation indienne d’esports à remporter le prix “Groupe de contenu de l’année”

S8UL, l’une des principales organisations indiennes d’esports, est entrée dans l’histoire de l’esport en devenant la première organisation d’esports du pays à remporter mercredi les très convoités “Esports Awards 2022” dans la catégorie “Groupe de contenu de l’année”.

S8UL est une idée originale des vétérans de l’industrie de l’esport du pays, Naman Mathur alias Mortal, Animesh Agarwal alias 8Bit Thug et Lokesh Jain alias Goldy. Ce triomphe était attendu depuis longtemps pour la communauté indienne de l’esport et gagner contre des sensations mondiales de l’industrie, notamment 100 Thieves, FaZe Clan, OTK, G4TV, Tribo Gaules, etc. lors d’un événement mondial de reconnaissance de l’esport, est une question de grand fierté pour S8UL et pour l’esport indien. Cela ne manquera pas de faire de bonnes choses pour eux, ainsi que pour l’esport indien dans le monde en termes de reconnaissance et de respect.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Lokesh Jain alias Goldy, co-fondateur de S8UL, tout en réfléchissant à cette réalisation capitale, a déclaré : “Je parle beaucoup avec les fans, avec les créateurs et avec tout le monde, mais aujourd’hui je suis sans voix. Le voyage que nous avons tracé ensemble en équipe semble être à la fois un flou et un souvenir vif. Ce qui ressemble à un moment gagnant est en fait composé de ces centaines de petits moments quotidiens, où nous travaillons dur, manquons des événements personnels spéciaux, sacrifions le sommeil, traversons des bas, réfléchissons, nous relevons et créons, créons, créons du contenu comme nous le pensons. C’est un tel moment, pour nous tous. Bravo à l’équipe !”

Depuis sa création, S8UL est le leader du contenu de jeu en Inde. Ils ont défié le statu quo à chaque tournant et ont tiré parti des plateformes de médias sociaux comme YouTube, Instagram, Discord, etc. pour rassembler certains des meilleurs créateurs de contenu de jeu sous un même parapluie, afin de créer un contenu de jeu exceptionnel, regardé tous les jours par des millions de téléspectateurs. . Le haut calibre de leurs talents d’esports, qui comprend Mortal, Scout, Payal, Mamba, Rega, Krutika, Sidd, Kaashvi et bien d’autres, ressort des divers titres d’esports qu’ils ont remportés au fil des ans et du fandom qu’ils apprécient.

“Aimez-nous ou aimez-nous vraiment, mais nous sommes, à 10h35 IST aujourd’hui, officiellement le” groupe de contenu mondial de l’année “et personne ne peut nous enlever cela! Alors, les rêves deviennent-ils réalité ? À partir de maintenant, je peux fièrement dire qu’ils le peuvent. Nous avons rêvé, nous avons travaillé et clairement nous avons fait quelque chose de bien, d’être ici aujourd’hui ! Et c’est tout ce que j’ai toujours voulu, que nous fassions beaucoup de petits droits, gagnant le droit de gagner gros.

C’est la plus grande motivation pour prendre les choses en grand à partir de maintenant. 2023, nous voilà ! a déclaré Animesh Agarwal alias 8Bit Thug, co-fondateur, S8UL Aux côtés de S8UL, leur co-fondateur et le visage du jeu et de l’esport indien Naman ‘Mortal’ Mathur a également été nominé aux prix de la catégorie ‘Esports Personality of the Year’ où le la première place a été remportée par Nadeshot, propriétaire de 100Thieves ; et les résultats pour les deuxième et troisième positions sont toujours attendus. Il est également le seul athlète indien Esports à être nominé dans l’histoire des «Esports Awards» mondiaux. En 2020 et 2021, Naman a remporté la deuxième place du Streamer de l’année pendant deux années consécutives.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 : la France bat le Maroc 2-0 et se qualifie pour la finale contre l’Argentine

« Si nous avons appris quelque chose aujourd’hui, c’est qu’un groupe de passionnés, assis quelque part dans un pays « en développement », PEUT créer l’histoire. Les mots me manquent alors que je vois notre rêve en tant qu’équipe de rêve se réaliser. Nous voir célébrés par la communauté mondiale de l’esport, c’est un vrai sentiment. Il est vraiment temps de faire une pause, de réfléchir et de se sentir heureux. Mais nous avons aussi un œil sur l’avenir et nous espérons battre tous les records. Merci aux fans qui nous regardent tous les jours et nous motivent à nous présenter avec un excellent contenu, merci aux marques qui ont travaillé avec nous en tant que groupe de contenu, mais surtout, grâce aux créateurs qui travaillent dur toute la journée tous les jours, c’est notre moment au soleil ! a déclaré Naman Mathur alias Mortal, co-fondateur, S8UL

Dédiés à la présentation de performances et d’innovations de premier ordre, les Esports Awards récompensent l’excellence dans les sports électroniques et garantissent que le succès et les réalisations dans les sports électroniques sont célébrés dans le monde entier. L’édition 2022 des prix a eu lieu à Las Vegas, où des noms éminents de la communauté Esports du monde entier étaient présents.

S8UL a récemment dévoilé ses listes Pokemon Unite et PUBG: New State et vise à dominer l’espace Esports indien avec des athlètes de haut niveau participant à plusieurs titres Esports.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici