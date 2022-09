Historique des rencontres avec Andrew Tate : avec qui le kickboxeur est-il sorti ?

L’ANCIEN kickboxeur Andrew Tate a été interdit sur les réseaux sociaux pour son vues misogynes.

Il a été retiré de la plate-forme par TikTok, Instagram, YouTube et Facebook pour avoir enfreint leurs politiques en matière de discours de haine, en particulier concernant ses opinions sur les femmes. Mais le milliardaire autoproclamé a-t-il eu des relations publiques ?

Andrew Tate publiait souvent des photos de voyage sur son compte Instagram avant son interdiction en août 2022 Crédit : Instagram/@cobratate

Avec qui Andrew Tate est-il sorti ?

Andrew Tate a été vilipendé pour ses commentaires sur les femmes.

Tate, né le 14 décembre 1986, a déclaré qu’il préférait sortir avec des femmes plus jeunes de 18 ou 19 ans.

Il a même dit dans un chat sur Facebook : “Moi personnellement… Je ne sortirai pas avec une fille de plus de 25 ans.”

Interrogé sur les femmes qui se considèrent comme égales aux hommes, il a répondu: “Le genre exact de femme à qui je ne donnerais jamais mon heure de la journée.”

Mais avec qui l’ancien kickboxeur est-il sorti dans le passé ?

Tate n’a été publiquement liée qu’à une seule femme.

Naghel Georgiana Manuela

Selon certaines rumeurs, Tate sortirait avec Naghel Georgiana Manuela, une femme d’affaires et influenceuse américaine.

On ne sait pas exactement quand leur relation a commencé, mais Tate a partagé une photo du couple sur son compte Instagram en octobre 2021.

Le couple a été photographié en train de voler dans un jet privé, avec la légende “Voler dans mon jet avec la seule femme en qui j’ai confiance. Des pouvoirs magiques.”

Il y a peu d’informations sur Manuela en ligne, mais le couple vivrait ensemble et se connaîtrait depuis plusieurs années.

Andrew Tate a-t-il des enfants ?

Tate a prétendu avoir des enfants « à deux chiffres ».

Le millionnaire a déclaré au Times dans une interview en septembre 2022 : “Je suis certain que j’aurai plus d’enfants que 99,9 % de la population du monde occidental.

“Des enfants à deux chiffres. Et ils m’adorent tous.

“Ils me voient comme leur héros et les femmes qui ont mes enfants me voient comme un héros.

“Tous mes proches me respectent.

“Personne n’a jamais dit que ce que je fais était préjudiciable aux garçons. Ou aux filles.”

Quelle est la valeur nette d’Andrew Tate ?

L’ancien kickboxeur a affirmé qu’il avait gagné son premier million à 27 ans et qu’il avait gagné 92 millions de livres sterling à l’âge de 31 ans.

Il gagnerait près de 2 millions de livres sterling chaque semaine.

Les estimations affirment qu’en 2022, la valeur nette de Tate est d’environ 300 millions de livres sterling.

L’ancien kickboxeur possède une énorme collection de voitures chères, dont une Bugatti Chiron d’une valeur de 2,7 millions de livres sterling.