Histoires, reportages et interviews sur l’aviron | La création de la sculpture Harry Parker par Ellen Kennelly (disponible à l’achat !)

Ellen Kennelly est rameuse et artiste ; Ellen a rejoint l’équipe d’aviron de Radcliffe et a ensuite eu une longue carrière de rameuse, remportant le Charles dix fois en simple, quatre Silverskiffs, un CRASH-B et de nombreuses autres courses de tête et courses de maîtres nationales et internationales. Elle est artiste depuis son plus jeune âge, travaillant avec divers médiums dont le verre, l’argile, la pierre, le bois, la peinture, le crayon et bien plus encore pour des installations intérieures et extérieures.

Kennelly a été encouragé à créer une sculpture de Harry Parker, qui est installée à divers endroits, notamment Newell Boathouse, Harry Parker Boathouse du CRI et certaines collections privées. Elle a créé une édition limitée de 10 sculptures, dont trois restent disponibles à l’achat.

Ellen a partagé ce qui suit sur l’inspiration et la création de la sculpture.

J’ai eu envie de tenter la perspective intimidante de représenter Harry Parker en sculpture en relief, une technique que je n’avais jamais essayée auparavant, pour honorer l’héritage d’une légende ayant un impact incommensurable sur d’innombrables rameurs. En tant que rameur à Radcliffe au début des années 80 et aviateur sur le Charles depuis, je connaissais Harry, mais surtout en passant, lorsqu’il coupait gracieusement son sillage juste au bon moment, avec peut-être un signe de tête supplémentaire. C’est l’expérience de mes proches qui ont été coachés par lui (mon frère, Richard Kennelly ’87, et mon défunt mari, Charlie Hamlin ’70) et de nombreux amis chers dont il a changé la vie qui ont alimenté ma détermination créative. La sculpture originale en argile a été entièrement réalisée à la main et à l’œil, en utilisant des photographies fournies par Kathy, David et George pour compléter celles que j’ai déjà rassemblées. Kathy et quelques amis communs proches ont fourni des conseils et des commentaires essentiels tout au long du processus jusqu’à son achèvement, à la satisfaction de tous. Il a ensuite été coulé en bronze selon le procédé classique de la cire perdue, en une seule édition limitée de dix exemplaires. Trois restent disponibles à l’achat (7 750 $). Le portrait est grandeur nature (32″ x 19″) et se monte sur n’importe quel mur. Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter l’artiste Ellen Kennelly au https://www.ellenkennelly.com/contact.html

Voir notre entretien de 2009 avec Ellen ici, et vous pouvez voir plus du travail de Kennelly sur son site Web. https://www.ellenkennelly.com/