Histoires que vous auriez pu manquer en 2022

Tua devrait-il rejouer cette année ? Le Le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa est de retour dans le protocole de commotion cérébrale. Après sa blessure à la tête en début de saison et la diminution des chances de Miami en séries éliminatoires, est-il logique de le faire revenir sur le terrain ?

Filets sur la bonne voie : Brooklyn a remporté son neuvième match consécutif hier soir et a grimpé à la troisième place de la Conférence Est – sans drame.

Qu’y avait-il pour le dîner en 2022

L’inflation a durement touché les cuisines – au cours de l’année écoulée, le prix des aliments consommés à la maison a augmenté de 12%, selon le Bureau of Labor Statistics – et à mesure que le dîner devenait plus cher, les lecteurs du Times recherchaient des repas simples. Cela apparaît dans la liste de NYT Cooking des 20 recettes les plus populaires de 2022. « À l’exception de quelques plats de projets spéciaux, nous vous regardons, Thanksgiving ! – ce sont toutes des recettes faciles, économiques et excitantes pour vivre votre belle et désordonnée vie », a écrit Margaux Laskey, rédactrice en chef de la cuisine.

La recette n ° 1 de l’année: les nouilles à l’ail vietnamiennes américaines à la San Francisco de J. Kenji López-Alt, qui sont assez faciles pour un soir de semaine mais qui ont beaucoup de goût, grâce à 20 gousses d’ail écrasées.

