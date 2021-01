L’Inde est passée mardi en tête du classement du Championnat du monde de test ICC (WTC) – à la fois en points de pourcentage et en points – après sa remarquable victoire 2-1 contre l’Australie dans la série de quatre matchs Border-Gavaskar. L’Inde compte désormais 71,7 points de pourcentage gagnés et 430 points. Les points de pourcentage déterminent les classements finaux plutôt que le total des points gagnés après un changement du système de points en raison de la perturbation Covid-19 du calendrier mondial de cricket.

La victoire est une surprise particulière pour les fans indiens car plusieurs joueurs ont été blessés, les joueurs seniors ne jouaient pas. Cependant, la jeune équipe a bravé toutes les chances et a conduit l’Inde à grimper à la deuxième place du classement ICC. « La jeune Inde l’a fait », a déclaré le légendaire Sunil Gavaskar, qualifiant la victoire historique 2-1 de la série de tests contre l’Australie de « moment magique pour le cricket indien ».

Certains jeunes qui ont émergé des héros de la série sont Mohammed Siraj, Navdeep Saini, T Natarajan, Shardul Thakur et Washington Sundar. Ces stars ont leur part d’histoires aux origines modestes et au travail acharné qui les distinguent.

Peu de temps après la victoire de l’Inde sur l’Australie, un attaquant de WhatsApp a commencé à faire le tour. Le message a commencé par «L’histoire de 5 retournements de situation qui ont joué un rôle déterminant dans le redressement d’aujourd’hui». « Tous ces gars se sont réunis en tant que débutants et ont renversé ce match. Toute leur vie, ils ont attendu ce moment de leur carrière de cricket. Tous leurs échecs, toutes leurs luttes, tous leurs doutes et toutes leurs insécurités – tout cela était se sont installés une fois pour toutes dans ce test match. Lorsqu’une opportunité leur a été présentée, ils se sont tirés et ont attaqué l’Australie avec toutes les armes à feu », lit-on dans le message WhatsApp.

Mohammed Siraj: Ce jeune quilleur a fait la une des journaux lorsque ses images de fondre en larmes pendant l’hymne national sont devenues virales. Il a dit plus tard que c’était la pensée de son défunt père qu’il s’était effondré pendant l’hymne national. Le père de Siraj, qui travaillait comme conducteur de pousse-pousse, est décédé le 20 novembre alors que l’Inde se préparait pour le début de leur tournée. Le quilleur, qui joue également pour les Royal Challengers Bangalore en Premier League indienne, est resté dans la bulle sécurisée de l’équipe malgré l’offre de rentrer chez lui. Le joueur de 26 ans, qui a fait des débuts surprenants lors de la deuxième victoire du Test en remportant cinq guichets, a pris la décision difficile de rester avec l’équipe indienne après la mort de son père en novembre.

Navdeep Saini: Né à Karnal, ville de Haryana, Saini est issu d’une humble famille sikh de la classe moyenne qui lui a donné une éducation solide. Son père était chauffeur au sein du gouvernement de Haryana. Son grand-père faisait partie de l’armée nationale indienne en tant qu’activiste indépendantiste. Son amour pour le cricket s’est épanoui à l’âge tendre de cinq ans lorsqu’il a demandé un ballon à son père. En raison de leurs moyens limités, son père lui a acheté une balle en plastique. Il a joué de nombreux tournois de cricket pour les équipes locales de son district pendant ses jours d’école, même si sa famille n’était pas très enthousiasmée par sa carrière de cricket.

Shardul Thakur: Le jeune garçon était autrefois obèse et n’aurait en aucun cas réussi le test de condition physique s’il n’avait pas été guidé par les bonnes personnes, dont le dieu du cricket indien Sachin Tendulkar. « Mes aînés m’ont beaucoup aidé. Abhishek Nayar, Rohit Sharma, Zaheer Khan, Wasim Jaffer et même Sachin Tendulkar. Ils m’ont guidé de temps en temps chaque fois que je cherchais leurs conseils », a déclaré Thakur dans une interview. Une fois sa condition physique sur la bonne voie, il a été choisi par l’équipe des Indiens de Mumbai et son grand spectacle sur le terrain l’a aidé à assurer sa position dans l’équipe indienne.

T Natarajan: De jouer au cricket de balle de tennis à Chinnapampatti, un village près de Salem dans le Tamil Nadu, tout en luttant contre la pauvreté pour devenir le 232e joueur international d’un jour pour l’Inde. Le voyage de rêve de Natarajan dans le cricket a fait un autre grand pas en avant en lui remettant la casquette Inde ODI lors du troisième match contre l’Australie à Canberra en décembre 2020. Son père Thangarasu est un ouvrier sur métier à tisser électrique et sa mère Shantha dirigeait un magasin en bordure de route. village.

Sundar de Washington: Son nom a attiré beaucoup d’attention depuis qu’il a joué pour l’IPL il y a quelques années. L’intérêt de son père pour le cricket était apprécié par un voisin nommé PD Washington qui lui achetait l’uniforme, payait ses frais et l’encourageait de toutes les manières possibles. Les deux avaient un lien affectueux et lorsque Washinton est décédé, le père de Sundar a décidé de nommer son fils après lui.