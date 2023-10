« Histoires et rêves » prend vie samedi | Actualités, Sports, Emplois

Ce samedi, Main Street Studios présentera une performance spéciale pour le week-end des anciens de SUNY Fredonia, car ils accueilleront « Histoires et rêves » un spectacle écrit par l’ancien professeur de musique de SUNY Fredonia, le Dr Frank Pullano.

Stories and Dreams est l’histoire de deux couples vivant, aimant et partageant leurs histoires et leurs rêves avec le public. Même si les résultats sont différents pour les deux parties, ils considèrent leurs histoires comme des cadeaux et leurs rêves comme des guides alors qu’ils mènent leur vie vers le futur. avenir mystérieux.

Le spectacle est produit par Ted Sharon, fondateur et directeur artistique des Main Street Studios, et dirigé par Joe Newton, étudiant à SUNY Fredonia. Tous deux ont tout mis en œuvre pour honorer Pullano, qui souffre actuellement de démence. Sa femme, Sallie, dirige l’émission et a initialement contacté Sharon en 2022 pour organiser cette émission afin d’honorer le travail du Dr Pullano.

« Joe a pris la musique manuscrite de Frank et l’a numérisée et j’ai travaillé avec Sallie pour ajuster le scénario », dit Sharon. « Notre casting est très enthousiaste à l’idée de travailler ensemble et d’être avec les anciens élèves pour célébrer cette production musicale aux styles diversifiés. »

Sharon a fait l’éloge de Newton, à la fois pour ses capacités en tant que musicien et pour son dévouement à rendre ce spectacle aussi proche que possible de la vision du Dr Pullano.

« Il (Newton) joue de neuf instruments et est capable d’interpréter ce que Frank a mis sur papier pour un public mieux que quiconque que je connais », dit Sharon.

Sharon a également remercié Sallie Pullano pour avoir travaillé dur pour faire décoller cette émission, ainsi que l’association des anciens élèves pour avoir lié l’émission au week-end des anciens de ce week-end.

« Nous nous sommes associés à Patricia Feraldi et à l’Association des anciens élèves afin de produire le spectacle et Sallie Pullano a défendu le travail de son mari », dit Sharon. « Elle est la productrice exécutive de la série et nous a donné un aperçu du travail de son mari que nous n’aurions pas eu autrement. »

Stories and Dreams présente deux vignettes, dont la première met en valeur le talent du Dr Pullano pour transformer les mêmes paroles à travers trois genres musicaux, dont le commercial standard, le country/western et la valse. La deuxième vignette est un hommage musical à la région de Fredonia, vu à travers le prisme des 40 années d’enseignement du Dr Pullano, d’éducation de sa famille et de vie dans l’ouest de l’État de New York.

Le Dr Pullano est originaire de Niagara Falls et a fréquenté SUNY Fredonia de 1952 à 1956. Sallie est originaire de Binghamton et a fréquenté le collège de 1954 à 1958. Les deux se sont rencontrés sur le campus au cours de leurs années qui se chevauchaient et se sont mariés en 1958. Sallie et Frank a fini par enseigner dans le système scolaire central de Lakeshore de 1958 à 1960. Le Dr Pullano a ensuite été membre du corps professoral du département de musique de SUNY Fredonia de l’automne 1960 au printemps 1992.

Le Dr Pullano faisait également partie d’un trio vocal de jazz masculin appelé « les professeurs, » qui était populaire à l’époque et faisait même quelques travaux enregistrés. Ces spectacles ont ravi le public de 1959 jusqu’au milieu des années 1960. Pendant que le Dr Pullano chantait et enseignait, Sallie élevait sa famille et enseignait elle-même des cours de musique de 1966 à 1992 dans le district scolaire central de Fredonia. Les Pullano vivent désormais en Caroline du Sud.

Ce spectacle est facturé comme « Déjeuner-théâtre » car One World Catering fournira le déjeuner pour le spectacle. Stories and Dreams sera présenté aux Main Street Studios samedi à 13 heures et aura un droit d’entrée de 25 $, qui comprend à la fois le déjeuner avec traiteur et le spectacle.

Pour plus d’informations et des billets pour le spectacle, visitez https://events.fredonia.edu/ et accédez au week-end de retrouvailles dans la liste.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception