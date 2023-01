Histoires à la une de 2022 : 4e trimestre

Bienvenue dans notre récapitulatif des meilleurs articles d’actualité de 2022. Nous allons maintenant revenir sur les histoires les plus populaires du quatrième trimestre de l’année, après avoir déjà couvert les neuf premiers mois.

Nous sommes maintenant au quatrième trimestre de 2022 et aux dernières annonces majeures de l’année. À cette époque, les rumeurs de la série Galaxy S23 sont à peu près hebdomadaires et leur crédibilité ne cesse de croître. Nous savons maintenant que Samsung annoncera les Galaxy S23, S23+ et Galaxy S23 Ultra début février, et la plupart de leurs spécifications. Le trio sera le premier à ne pas comporter de chipset Exynos – uniquement des Snapdragon 8 Gen 2.

En parlant du Snapdragon 8 Gen 2, il a été annoncé au quatrième trimestre, et les premiers téléphones avec lui ont été créés peu de temps après – les iQOO 11 et 11 Pro (nous avons même pu revoir le 11).

L’Oppo Find N2 est arrivé juste à temps pour 2022 (nous devons aussi l’examiner). Il a apporté des améliorations aux écrans – la couverture a été augmentée jusqu’à 120 Hz, tandis que les deux sont légèrement plus larges. Le corps du pliable a perdu une partie du poids, grâce à une nouvelle charnière. Le seul inconvénient du Find N2 est qu’il utilisait le Snapdragon 8+ Gen 1 au lieu du Snapdragon 8 Gen 2.

Au cours de ce trimestre, Google a annoncé les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ainsi que la nouvelle Pixel Watch. Les nouveaux téléphones utilisent le chipset Tensor G2 et les caméras ont été mises à jour – le Pixel 7 Pro a un nouvel autofocus ultra large et un nouveau capteur derrière la caméra zoom, tandis que le Pixel 7 est devenu légèrement plus petit que le 6.

Enfin, nous avons clôturé l’année avec l’annonce de la série Xiaomi 13. Le point focal de la série réservée à la Chine (pour l’instant) est le Xiaomi 13 Pro, qui dispose d’un capteur de caméra principal de type 1 pouce et d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2. Mais en dehors de l’appareil photo principal, le Xiaomi 13 Pro dispose également d’un appareil photo 50MP 3x avec une large ouverture f/2.0, ce qui pourrait faire bouger les choses dans le monde des appareils photo à zoom pour smartphone.

Eh bien, c’est tout pour les histoires majeures de 2022. Assurez-vous de nous contacter en 2023 ! Merci d’avoir lu!





