Histoires à la une de 2022 : 3e trimestre

Bienvenue dans notre récapitulatif des meilleurs articles d’actualité de 2022. Après avoir couvert les deux premiers trimestres de l’année, il est maintenant temps de passer en revue les histoires les plus intéressantes du troisième trimestre.

Au troisième trimestre, nous avons probablement eu les plus grosses annonces de smartphones de l’année, sans compter la série Galaxy S22. Les mois de juillet, août et septembre ont vu l’annonce de la série iPhone 14, de la nouvelle série Galaxy Z, du téléphone Nothing, de la série Xiaomi 12S, de l’Asus Zenfone 9 et des ROG Phone 6 et 6 Pro, entre autres.

L’événement d’Apple était le plus attendu. L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont apporté le remplacement de Dynamic Island pour l’encoche, ainsi que le premier appareil photo 48MP sur un iPhone et la puce A16 Bionic. Les iPhone 14 et 14 Plus correspondaient à la taille des Pros (c’est l’année où Apple a fabriqué un Plus au lieu d’un mini), avaient la même caméra selfie à mise au point automatique, mais conservaient la puce A15 Bionic.

Xiaomi a une fois de plus rendu le monde envieux aux clients chinois avec le 12S Ultra. Le produit phare a apporté un capteur de caméra principal de type 1 pouce avec réglage Leica, ainsi qu’une puce Snapdragon 8+ Gen 1.

Le téléphone Nothing (1) est devenu officiel, mais il ne restait vraiment plus grand-chose à découvrir – les mois de taquineries intenses avaient tout mis à nu.

Au milieu du troisième trimestre, Samsung a annoncé les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 aux côtés de la nouvelle série Galaxy Watch5 et des Galaxy Buds2 Pro.

Le Galaxy Z Fold4 a obtenu une mise à niveau de la caméra principale et du zoom, un indice IP d’eau et de poussière (le premier sur un pliable), ainsi que la prise en charge d’un type spécial de S Pen avec une pointe rétractable. Le Galaxy Z Flip4 a obtenu une légère augmentation de la batterie et une augmentation de la vitesse de charge indispensable. Il a également obtenu une nouvelle caméra principale et une cote IP.

Huawei et Sony ont fait des annonces majeures – la série Mate 50 et le Xperia 5 IV. Motorola a dévoilé le Razr 2022, ramenant l’appareil au statut de produit phare avec un Snapdragon 8+ Gen 1. Moto a également annoncé le Edge 30 Ultra avec un appareil photo 200MP et le Edge 30 Fusion avec un appareil photo 50MP.

Les premières rumeurs de la série Galaxy S23 ont également commencé au troisième trimestre. Nous avons appris que la série comprendra les mêmes S23, S23 + et S23 Ultra, et portera principalement le même design.

Bon, passons au Q4 !

Il y a aussi un nouveau chipset, contrairement aux iPhone 14 et 14 Plus.



Avec un écran E5 AMOLED de 6,73 pouces, une batterie de 4 860 mAh avec une charge de 67 W.



Fini les teasers, nous avons maintenant tous les détails.



Les deux modèles améliorent le matériel et les logiciels de la caméra par rapport aux 12 et 12 Pro et apportent un chipset plus efficace.



Le chipset est nouveau, mais aussi la configuration de la caméra et la batterie.



Les derniers opus de ROG Phone apportent de nouveaux chipsets, des écrans 165 Hz et de meilleurs appareils photo.



Le téléphone apporte une charge rapide de 67 W et un appareil photo principal de 108 MP.



Le téléphone offre des fonctionnalités intéressantes comme une puce GPU dédiée et une RAM LPDDR5x.



Les deux utilisent la puce 8+ Gen 1, en fait, en plus de la puce V1+ personnalisée qui aide au traitement des images à partir du GPU et de la caméra.



Il est rejoint par les Redmi Buds 3 Lite.



Il n’y a pas de modèle Flip plus grand, du moins pas cette année. Mais pour les fans de petits téléphones, c’est l’une des rares options phares d’Android.



Le téléphone apporte également une charge rapide de 120 W et une grande chambre de refroidissement liquide VC.



Cependant, tout le monde ne pourra pas charger à 150 W.



Outre le chipset et la connectivité, la plupart des spécifications sont les mêmes que celles du Galaxy A23 4G.



Les ventes ouvertes en Chine commencent le 15 août.



Les proportions sont désormais plus gérables, mais le téléphone lui-même est moins encombrant que son prédécesseur. Il est alimenté par le SD 8+ Gen 1 et la charge est plus rapide.



Ils sont annoncés pour offrir jusqu’à 29 heures de lecture totale.



Un chipset phare Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo principal qui capture des photos et des vidéos plus lumineuses.



Le modèle Pro a un corps en titane, mais tous les trois reçoivent le verre saphir premium, qui est plus résistant aux rayures.



Le nouveau téléphone commence à partir de 5 999 CNY (moins de 900 $) mais n’est disponible qu’en Chine pour le moment.



Le Motorola X30 Pro est le premier téléphone doté d’un appareil photo principal de 200 mégapixels.



Il reçoit également le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et des améliorations à tous les niveaux.



Le Redmi K50 Ultra dispose d’un panneau AMOLED 12 bits rare et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W.



Le Xperia 5 IV double son impact sur l’environnement en retirant tous les accessoires de la boîte.



Les deux midrangers ont une batterie de 5 000 mAh, des prix compétitifs.



Et un écran cranté avec déverrouillage facial avancé.



Le Snapdragon 6 Gen 1 offre un grand bond en termes de performances, de capture de photos et de vidéos et de connectivité.



C’est le membre le plus bas de la nouvelle série Mate 50.



Les nouvelles montres apportent un capteur de température, une détection de collision et un mode basse consommation.



C’est vrai, le nouveau modèle 6,7″ non Pro s’appelle “Plus”. Lui et le modèle 6,1″ utilisent la puce A15 de l’année dernière et ont des caméras améliorées à l’avant et à l’arrière.



Le capteur 200MP qui attire les gros titres est stabilisé optiquement et peut effectuer un binning 16 en 1.



Le Fusion est alimenté par le Snapdragon 888+, le Neo utilise le 695 plus modeste. Le Fusion a également un meilleur appareil photo principal avec un capteur 50MP 1/1,55″.



Le ROG Phone 6D Ultimate est livré avec un accessoire AeroActive.



La plus grande capacité de la batterie combinée à la puce plus efficace apporte des améliorations tangibles à l’endurance.



C’est un Poco M4 5G rebaptisé.



Le prochain appareil budgétaire ne sera pas si différent de l’A16 actuel.



Les vannes sont officiellement ouvertes.



Les Moto Razr 2022, X30 Pro et S30 Pro seront dévoilés en Chine demain et seront mis en vente plus tard le même jour.



Les nouvelles versions minimalistes des téléphones Nokia classiques appartiennent au passé.



Un examen complet du 12S Ultra est en cours, mais nous avons pensé que vous apprécieriez un aperçu rapide des capacités du nouvel appareil photo de marque Leica.



Ou en d’autres termes, le leakster dit qu’il n’y a pas de résolution QHD+ pour les Galaxy S23 et S23+.



La visite de Nancy Pelosi à Taiwan est très probablement la coupable.



Il est identique au Redmi Note 10S de l’année dernière mais sans chargeur dans la boîte.



Il s’agit du premier appareil à sortir avec le chipset MediaTek Helio G99.



La mise à jour améliore la stabilité du GPS. C’était inattendu puisque la série S8 a reçu sa mise à jour supposée finale il y a un an.



Dans le but de stimuler les ventes d’iPhone pour le quatrième trimestre 2022.



Nous avons mis le Pixel 2022 de Google à l’épreuve pour savoir s’il s’agit d’un achat valable.



Les modules de caméra peuvent facilement être échangés, mais le port de charge est difficile à atteindre.



L’entreprise a diversifié ses fournisseurs pour éviter les retards de lancement.



Découvrez les successeurs des GTR 3 et GTS 3 de l’année dernière.



Apple pourrait ramener le pourcentage de batterie classique dans le cadre de la nouvelle barre d’état.



Le modèle 4G du F21s Pro comportera un appareil photo principal de 64MP.



Le 12T Pro sera le premier téléphone 200MP de Xiaomi et utilisera le chipset SD 8+ Gen 1. Le vanilla 12T optera plutôt pour une puce MediaTek.



OxygenOS 13 sera présenté en première sur le OnePlus 10 Pro, puis sur le nouveau 10T.



Ce sont les premiers smartphones de la série Note 12 dotés d’une connectivité 5G.



L’iPhone 14 « Plus » est également présenté, arborant la même taille que le Pro Max à un prix inférieur.



Le Nokia 110 (2022) peut lire des MP3 à partir d’une microSD de 32 Go, peut recevoir la radio FM, il y a un appareil photo et une lampe de poche, il jouera même à Snake.



Il ressemble au Redmi Note 10 Pro, sauf que l’un avait le chipset Snapdragon 732G plus puissant.



Si vous regardez de très près, vous remarquerez quelques différences infimes, mais sinon, elles sont pratiquement identiques.