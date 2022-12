Histoires à la une de 2022 : 1er trimestre

Bienvenue dans notre récapitulatif des meilleurs articles de presse de 2022. Nous allons maintenant revenir sur les histoires les plus populaires du premier trimestre de l’année, chaque trimestre suivant ayant sa propre histoire.

Au premier trimestre, nous avons eu quelques annonces importantes. La série Galaxy S22 de Samsung a été lancée en février. Le Galaxy S22 Ultra a été la plus grande annonce (métaphoriquement et littéralement). Il a ramené le S Pen intégré et le design plus carré du Galaxy Note, tout en apportant simultanément un raffinement à la batterie et aux appareils photo.

Les Galaxy S22 et S22 + ont été remplacés par un nouvel appareil photo principal de 50 MP et ont ramené le verre à l’arrière. La série Galaxy S22 a adopté l’Exynos 2200 mais a également obtenu le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 sur certains marchés.

D’autres téléphones alimentés par Snapdragon 8 Gen 1 ont commencé à arriver au premier trimestre – le Honor Magic V a été le premier pliable avec la nouvelle puce, tandis que le Realme GT2, iQOO 9 et 9 Pro, Oppo Find X5 Pro, Motorola’s Edge 30 Pro et Edge Plus 2022 , le Z40 Pro de nubia, la série Magic4 d’Honor, le 10 Pro de OnePlus ont également rejoint la fête.

De notre côté, nous avons marqué le début officiel de ArenaEV.com – notre projet centré sur le véhicule électrique. Près d’un an plus tard, nous sommes heureux de dire qu’ArenaEV se porte bien !

Côté PC, Intel a dévoilé ses nouveaux processeurs de 12e génération avec une architecture hybride, et Apple a annoncé le M1 Ultra SoC avec un CPU à 20 cœurs et jusqu’à 64 cœurs GPU.

Ce ne sont là que quelques-uns des faits saillants du premier trimestre, mais vous pouvez trouver la liste complète des principales histoires ci-dessous.

Samsung est tellement en retard sur la concurrence en ce qui concerne les vitesses de charge qu’il peut à peine le voir au loin.

Les smartphones Galaxy S22 et les ardoises Galaxy Tab S8 devraient être dévoilés lors de l’événement Galaxy Unpacked le 9 février.

Fini le plastique, nouveaux appareils photo 50MP et boîtiers plus compacts.

Le S Pen et les nouveaux chipsets soulignent ce qui est par ailleurs une mise à jour très progressive.

Les deux téléphones seront mis en vente en Chine à partir du 11 janvier.

Avec jusqu’à 6 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité.

Le Pro a un écran incurvé et une recharge sans fil.

Les ventes ouvertes en Chine commencent le 18 janvier.

Les deux smartphones sont alimentés par les versions 4G du Snapdragon 888.

Nous voulons faire pour les voitures électriques ce que nous faisons pour les téléphones portables depuis des décennies.

Tous les trois sont alimentés par le Snapdragon 8 Gen 1.

Le Realme 9 Pro+ est également le premier téléphone de la société avec un dos qui change de couleur.

L’iQOO 9 est un nouveau modèle, différent du téléphone chinois du même nom. Le 9 SE semble être un Neo5 S rebadgé.

L’IA et le traitement d’image sont déchargés sur la puce MariSilicon X. En outre, l’appareil photo ultra-large dispose à la fois d’une stabilisation d’image par décalage d’objectif et de capteur.

Il dispose de deux capteurs IMX766 de 50MP, sauf que la caméra ultra-large manque l’OIS 5 axes. Le FAI MariSilicon X personnalisé est cependant de la partie.

Le Find X5 Lite est pratiquement identique au Reno7 5G.

Le téléphone est légèrement différent de son frère chinois Edge X30.

Il est presque identique au modèle mondial mais avec une charge plus lente de 33 W.

Le téléphone est également le premier avec un capteur Sony IMX787 de 64 MP pour l’appareil photo principal.

Le X4 Pro 5G contient un appareil photo de 108 MP, une mise à niveau par rapport au X3 Pro. Le M4 Pro est une version 4G du M4 Pro 5G de l’année dernière.

Les téléphones phares Honor 2022 sont là.

Les deux appareils sont assez similaires l’un à l’autre. L’A13 est un téléphone 4G et change un peu du Galaxy A13 5G.

Deux téléphones presque identiques avec des batteries différentes. Venir en Europe et en Inde.

La caméra frontale a également été mise à jour.

Le Mac Studio sera livré avec M1 Max ou le nouveau produit phare M1 Ultra le 18 mars.

Est une combinaison de deux puces M1 Max avec une nouvelle architecture d’interconnexion appelée UltraFusion.

Les téléphones seront disponibles en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

La série Magic4 est lancée en Chine en commençant par le modèle vanille plus tard ce mois-ci, puis le Pro et bientôt l’Ultimate.

La version vanille est livrée avec une charge de 80 W.

Le Galaxy S21 FE 5G est disponible en blanc, graphite, olive et lavande.

Les trois modèles offrent des écrans FHD + AMOLED à taux de rafraîchissement élevé et des batteries de 5 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Le 9 février ne peut pas venir assez vite, mais au moins nous avons tous les détails maintenant.

Les Pros auront des caractéristiques moins différenciantes.

Les deux produits phares inédits ont été testés sur une application d’analyse comparative populaire.

Carl Pei et Nothing vont à l’encontre des joueurs de smartphone établis.

Des fonds d’écran révèlent que le lancement était en effet prévu pour le 8 février.

Un nouveau chipset, une charge plus rapide et un meilleur écran ne sont que quelques-uns des changements.

Le Galaxy S21 sera plus petit que son prédécesseur, le S22 Ultra évolue également (pour accueillir le S Pen.

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 TWS sont sur le marché depuis un certain temps déjà et se sont forgé une réputation.

La variante non Pro aurait une batterie de 4 400 mAh et MIUI 13 prête à l’emploi.

C’est 99 $ de moins que le prix de base de son prédécesseur – l’iPhone SE (2020).

Son objectif est de fournir le même niveau de sécurité que les applications natives de WhatsApp pour Windows, Android et iOS.

Le modèle 4G utilise un chipset Helio G96, le 5G va pour le Snapdragon 695. Mis à part les puces, les deux sont assez similaires.

Un tour d’horizon de toutes les informations officielles et non officielles sur la nouvelle série phare que nous avons vues jusqu’à présent.

Cependant, les Galaxy S21 et S21+ sont toujours disponibles.

Découvrez quelques-unes des meilleures annonces matérielles et logicielles des anciens appareils Galaxy.

Les images sont également accompagnées d’un récapitulatif des spécifications divulguées jusqu’à présent.

Un nouveau règlement de l’UE perturbe le traitement des données de Meta.

Un nouveau MacBook Air avec puce M2 et iPad Pro avec chargement sans fil arrive également cette année.

Pourrait être un Redmi K40S rebaptisé en effet.

Un bouton de téléchargement pour Windows est apparu sur une page d’application.

Il y a beaucoup de confusion autour de la série Galaxy S22 et des taux de rafraîchissement de leurs écrans.