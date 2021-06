Histoire vraie Dream Horse est une célébration de la communauté qui semble naturelle

Cheval de rêve

(PG) 113 minutes

★★★★

SI le soleil vous remonte le moral, préparez-vous à les envoyer au galop dans une frénésie avec ce film britannique de bien-être.

Basé sur l’histoire vraie d’un cheval de course appelé Dream Alliance, il offre une inspiration à tous ceux qui souhaitent affronter les gros calibres.

3 Toni Collette incarne Jan Vokes, employée de supermarché, qui décide d’élever Dream sur son lotissement au Pays de Galles Crédit : Alamy

Toni Collette, excellente comme toujours, incarne l’employée de supermarché Jan Vokes, qui décide d’élever Dream sur son lotissement au Pays de Galles.

Au départ, son mari Brian (Owen Teale) et l’ancien propriétaire de chevaux de course Howard Davies (Damian Lewis) doutent du plan de Jan.

Davies a failli perdre sa maison la fois précédente où il s’est impliqué dans le sport des rois, alors il essaie de la mettre en garde.

Mais un adorable gang d’excentriques locaux est persuadé de s’inscrire au syndicat de Jan.

3 Initialement, le mari de Jan Brian (Owen Teale) et l’ancien propriétaire de chevaux de course Howard Davies (Damian Lewis) doutent de son plan Crédit : Alamy

Comme on peut s’y attendre dans un film comme celui-ci, le script comprend plus de hauts et de bas qu’un jump jockey complétant le Grand National.

Certains, comme les problèmes personnels de Davies, ont été romancés, mais une grande partie de l’intrigue reste fidèle à la réalité.

S’en tenir à la formule gagnante d’autres films tels que Brassed Off, c’est une célébration de la communauté qui semble naturelle.

Et à la fin, vous aurez l’impression que votre cheval a franchi la ligne en premier.