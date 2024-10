Histoire vraie derrière l’émission Netflix

Simon aussi a déclaré au LA Times » De plus, c’est ce qu’Erin est censée faire. Elle est écrivain et elle est incroyable dans ce domaine. J’étais assis ici l’autre jour en train de regarder un épisode et je pensais : » J’aurais aimé être aussi bon que ce personnage. » «

Récemment, Erin a également répondu aux critiques de certains membres de la communauté juive sur la représentation des femmes juives dans Personne ne veut ça. Elle a déclaré au LA Times » Je pense que nous avons besoin d’histoires juives positives en ce moment. Je pense que c’est intéressant quand les gens se concentrent sur » Oh, c’est un stéréotype du peuple juif « , quand vous avez un rabbin comme chef de file. Un jeune rabbin sexy et cool qui » Il fume de l’herbe. C’est l’antithèse de la façon dont les gens perçoivent un rabbin juif, n’est-ce pas ? »

Comme elle n’a pas grandi juive, Erin a également veillé à ce que la salle des écrivains soit remplie de collègues nés juifs.