Histoire touchante d’un réfugié afghan qui veut reconstruire son pays déchiré par la guerre

Lorsqu’il est arrivé pour la première fois en Grande-Bretagne en tant qu’enfant réfugié d’Afghanistan, Salman Khan avait très peu d’idées sur la façon dont sa vie allait évoluer. Cependant, cet ancien réfugié a maintenant obtenu un diplôme en architecture et veut travailler pour « reconstruire » son pays d’origine déchiré par la guerre. Selon la BBC, il vise à construire des écoles en Afghanistan et raconte que c’était la principale raison de sa décision de se lancer dans l’architecture.

Il y a près de 13 ans, Salman, 12 ans, avait quitté l’Afghanistan et voyagé pendant 6 mois avec des inconnus avant d’arriver enfin au Royaume-Uni. Le jeune enfant a été aperçu en train de marcher à côté d’une autoroute britannique et emmené dans un poste de police avant d’être placé en famille d’accueil dans le Leicestershire. Salman ne connaissait même pas un mot d’anglais à son arrivée dans le pays.

Cependant, avec l’aide de sa nouvelle famille d’accueil et d’un travailleur social, Salman a appris l’anglais tout en fréquentant la South Wigston High School. Il a ensuite fréquenté le Guthlaxton College et les universités de Lincoln et de Kent.

Réagissant à la réussite de Salman, le conseil du comté de Leicestershire a qualifié son histoire de vraiment «inspirante».

En repensant à son parcours de vie, Salman se souvient que lorsqu’il est allé pour la première fois dans une école au Royaume-Uni, il a été choqué. Les installations ici étaient incroyables et différentes de tout ce qu’il avait vu auparavant en Afghanistan. Il dit : « Quand je suis arrivé ici, cela m’a donné l’impression que je ratais des occasions. C’était vraiment un choc. La quantité d’aide que j’ai reçue ici a été énorme. »

Salman ajoute qu’il a été inspiré par sa famille d’accueil pour travailler dur et réaliser des choses dans la vie. Il mentionne comment les photos de l’obtention du diplôme de ses parents d’accueil l’ont inspiré à obtenir son propre diplôme d’études supérieures. Salman dit qu’à chaque fois qu’il voyait ces photos sur les murs, ils lui donnaient envie de ses propres photos de remise des diplômes sur l’un de ces murs.

Salman soutient actuellement le travail de « Place To Call Home » – une campagne régionale du conseil du comté de Leicestershire pour recruter des familles d’accueil pour soutenir les jeunes réfugiés.

