Histoire, signification, thème et citations à partager

JOURNÉE MONDIALE DE L’ATHLÉTISME 2023 : Le sport et l’athlétisme ont toujours été un moyen de favoriser les capacités physiques, la confiance et le développement des compétences chez les individus. Non seulement ils promeuvent un esprit de compétition positif, mais ils offrent également du divertissement à un public mondial. Au niveau national, le sport apporte un sentiment de fierté aux pays participants. Cette journée encourage les gens à faire du sport. Le thème de cette année est « L’athlétisme pour tous – Un nouveau départ ». Dans cet article, nous explorerons le thème, l’histoire et la signification de la Journée mondiale de l’athlétisme, et partagerons quelques citations inspirantes liées au sport et à l’athlétisme.

Journée mondiale de l’athlétisme 2023 : Histoire

La Journée mondiale de l’athlétisme a été créée en 1996 par le président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) et responsable sportif italien Primo Nebiolo. L’IAAF a été fondée à Stockholm, en Suède, le 17 juillet 1912. L’organisation a changé son nom pour World Athletics en 2019.

Il a actuellement son siège à Monaco et sert d’instance dirigeante internationale pour le sport de l’athlétisme, y compris les épreuves d’athlétisme. En plus de régir les compétitions et d’établir des records du monde officiels, il normalise également les équipements techniques utilisés en athlétisme.

Journée mondiale de l’athlétisme 2023 : signification

La Journée mondiale de l’athlétisme vise à promouvoir l’importance des compétitions sportives en tant qu’activité inclusive pour tous, quel que soit le résultat final. La journée met l’accent sur l’importance d’une participation maximale à l’athlétisme, y compris la course sur route, l’athlétisme scolaire et la responsabilité sociale. De plus, cela encourage la prise de conscience de l’environnement qui nous entoure et de la façon dont il affecte nos capacités physiques.

Journée mondiale de l’athlétisme 2023 : citations

« Le miracle n’est pas que j’ai fini. Le miracle, c’est que j’ai eu le courage de commencer. – John Bingham, No Need for Speed: Un guide du débutant sur le plaisir de courir « Courez quand vous le pouvez, marchez s’il le faut, rampez s’il le faut ; n’abandonnez jamais. – Dean Karnazes, coureur d’ultramarathon « Je serai heureux si je cours et je peux vieillir ensemble. » – Haruki Murakami, de quoi je parle quand je parle de course à pied « Vous ratez 100% des coups que vous ne prenez pas. » – Wayne Gretzky « La seule façon de prouver que vous êtes un bon sportif, c’est de perdre. » – Ernie Banks

