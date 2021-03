Importance : À l’heure actuelle, le besoin de chaque pays est de disposer d’un approvisionnement solide en armes et en munitions pour ses forces armées. À ce jour, l’organisation des usines d’artillerie comprend 41 usines organisées en cinq divisions opérationnelles de l’OFB (Ordnance Factory Board). Ils constituent également un conglomérat de production de défense avec une gamme large et complète de produits dans le domaine des systèmes terrestres, maritimes et aériens. Considéré comme le quatrième bras de défense, l’OFB est l’un des quatre bras de défense du pays, avec l’armée, l’armée de l’air et la marine.

Histoire : L’histoire et le développement des usines de munitions sont liés à l’époque britannique en Inde. La Compagnie des Indes orientales d’Angleterre, pour accroître son intérêt économique et son emprise politique, considérait la fabrication de matériel militaire comme un élément vital. En 1775, les autorités britanniques ont créé un Conseil des munitions à Fort William, Kolkata, qui marque le début officiel de l’Armée de terre en Inde. Ils ont en outre mis en place une usine de poudre à canon en 1787 à Ishapore, qui a commencé la production en 1791. En 1801, les Britanniques ont créé une agence de transport d’armes à Cossipore, Kolkata et la production a commencé le 18 mars 1802. Cela a annoncé le premier établissement industriel de l’Ordnance Usines en Inde et ils continuent à fonctionner jusqu’à ce jour.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy