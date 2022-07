Histoire, signification et citations sur le jeu

JOURNÉE MONDIALE DES ÉCHECS 2022 : La Journée mondiale des échecs est un événement annuel célébré le 20 juillet dans le monde entier. La journée attire l’attention sur le jeu de société populaire, les joueurs d’échecs comme Viswanathan Anand, Rameshbabu Praggnanandhaa, Magnus Carlsen, et met en évidence son impact positif sur la société. Ci-dessous, nous examinons l’histoire et la signification de la Journée mondiale des échecs et partageons quelques citations célèbres sur le jeu.

Histoire

Le 12 décembre 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) a reconnu la Journée mondiale des échecs. La date du 20 juillet a été choisie car en ce jour de 1924, la Fédération internationale des échecs (FIDE) a été créée à Paris. La FIDE, qui compte plus de 150 fédérations d’échecs parmi ses membres, célèbre la Journée mondiale des échecs depuis 1966.

Modern International Chess implique deux joueurs qui utilisent les pièces d’échecs, les pions, le fou, le cavalier et la tour du roi et de la reine pour gagner l’un contre l’autre. Il est devenu populaire dans toute l’Europe en 1000 CE. Les échecs ont évolué à partir de Chaturanga, un ancien jeu de stratégie impliquant quatre joueurs, sous le règne de l’empire Gupta en Inde du début du 4ème siècle de notre ère à la fin du 6ème siècle de notre ère.

Chaturanga s’est répandu le long de l’ancienne route de la soie vers la Perse, les régions arabes, Byzance et le reste du monde. Le nom Chaturanga s’est finalement transformé en Shatranj. Un nombre incalculable de variantes d’échecs existent aujourd’hui.

Importance

Les échecs sont un jeu abordable qui aide à améliorer les capacités intellectuelles et encourage l’inclusivité et la tolérance, le respect mutuel et l’équité entre les gens. Il a un rôle important à jouer dans les objectifs de développement durable de l’ONU et le programme de développement durable à l’horizon 2030, comme indiqué sur le site Web de l’ONU.

Devis

1 “Les échecs sont le gymnase de l’esprit.”

– Blaise Pascal

2 “Il y a toujours le risque d’être trop confiant quand on se prépare à affronter un joueur plus faible.”

– Viswanathan Anand

3 “Vous ne pouvez devenir bon aux échecs que si vous aimez le jeu”

– Bobby Fischer

4 “Les échecs vous aident à vous concentrer et à améliorer votre logique. Il vous apprend à respecter les règles et à assumer la responsabilité de vos actions, à résoudre des problèmes dans un environnement incertain. »

– Garry Kasparov

