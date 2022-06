Histoire pour Joe Root et victoire pour l’Angleterre alors que l’ancien capitaine joue l’une de ses plus grandes manches | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième journée du premier test d’assurance LV = alors que la centaine de Joe Root a mené l’Angleterre à la victoire sur la Nouvelle-Zélande

Vingt-trois.

C’était le nombre de points dont Joe Root avait besoin à Lord’s dimanche pour approuver une 26e centaine de tests – et le premier en quatrième manche – ainsi que 10 000 points en carrière dans le format de cinq jours.

Ils sont dûment venus mais, pour Root, le nombre 61 était d’une bien plus grande importance, car c’était les points nécessaires à l’Angleterre pour remporter une première victoire au test en 10 tentatives et juste une seconde en 18.

Ils sont dûment venus, aussi, avec Root convenablement là à la fin, invaincu sur 115 après avoir atteint la limite de sécurité du match. L’ère Ben Stokes et Brendon McCullum est en marche sur une bonne note.

C’était une matinée d’histoire personnelle alors que Root est devenu le plus jeune joueur à 10 000 essais, égalant l’ancien coéquipier Sir Alastair Cook en réussissant l’exploit à 31 ans et 157 jours, mais c’était une victoire d’équipe tant attendue qui a donné lui un sentiment beaucoup plus doux.

« Les gens font beaucoup de courses que j’ai marquées », a déclaré Root, faisant référence à une période dorée de sa carrière qui l’a vu piller 2 192 courses lors de ses 21 derniers tests, avec neuf tonnes à une moyenne de 56. « Mais ce n’est jamais agréable lorsque vous perdez des matchs de test, vous abandonneriez toutes ces courses pour gagner.

« Quand vous applaudissez le reste du groupe et que vous pouvez voir la joie et l’exaltation authentiques sur leurs visages, c’est la chose qui m’a le plus manqué, je suppose, au cours de la dernière année et un peu. «

Root pense toujours à l’équipe, pense toujours aux autres, point final.

Immédiatement après la victoire de l’Angleterre à Lord’s, il a tenu à dire à quel point le test à sensations fortes était un hommage approprié au « merveilleux gars et joueur » Shane Warne : « Il a été joué d’une manière que Shane aurait adoré, « , a déclaré Root à propos d’un match qui comprenait 17 guichets le premier jour, une finition de deux jours semblant tout à fait possible et d’excellentes ripostes des deux côtés.

Il a également exprimé son plaisir que l’Angleterre ait remporté la victoire en 15 overs le quatrième jour – ils l’ont fait en 13,5 – afin que les fans à l’intérieur du stade puissent obtenir un remboursement complet.

Root a fait une silhouette souriante et rebondissante chez Lord’s, une personne désormais libérée du fardeau de la capitainerie.

C’était un fardeau peu enviable pendant la pandémie de Covid-19, car il était chargé d’essayer de garder son équipe saine d’esprit alors qu’elle faisait face aux restrictions strictes de la vie en bulle.

Il a souvent été privé de ses meilleurs joueurs par le repos et la rotation et, dans le cas de Stokes, par une blessure au doigt et le temps passé loin du jeu en donnant la priorité à son bien-être mental.

Il a également fait face à la pression de soutenir presque à lui seul le bâton fragile de l’Angleterre – mis en évidence par le fait que son total de 1708 essais en 2021 était de 1178 de plus que son coéquipier le plus proche, Rory Burns. Sur le total des essais en Angleterre en 2021, Root a décroché près de 28 %.

« C’était devenu une relation très malsaine, le capitaine et moi », a déclaré Root. « Cela avait commencé à nuire à ma santé. Je ne pouvais plus le laisser au sol. Il rentrait à la maison.

« Ce n’était pas juste pour ma famille, mes proches ou moi-même. Dès que j’ai pris la décision [to step down] Je savais que c’était la bonne chose à faire. J’avais l’impression qu’un gros poids avait été levé. »

Parlant de la nomination de Root, le nouveau directeur du cricket masculin en Angleterre, Rob Key, a déclaré: « En savoir un peu plus sur les deux dernières années, ce que Joe a fait a été incroyable.

« Jouer dans une équipe qui a lutté et qui vit une pandémie, être capitaine et devoir faire tant de choses et marquer les points qu’il a marqués… c’est l’une des grandes réalisations sportives. »

Quant aux plus grandes manches de Root, sa centaine contre la Nouvelle-Zélande cette semaine doit entrer dans la conversation.

Bien sûr, il y a eu des coups plus importants, dont cinq siècles doubles et un meilleur de 254, mais en termes de calendrier et d’importance, c’est juste là-haut.

L’Angleterre avait une fiche de 32-2 lorsqu’il s’est dirigé vers le pli dans sa poursuite de 277, puis de 69-4 huit overs plus tard, mais il a réussi à allier fraîcheur et classe lors de partenariats avec Stokes puis Foakes pour entraîner son équipe vers ce Sky Sports’ Nasser Hussain a qualifié de victoire « vitale ».

Malgré toutes ses performances remarquables ces derniers temps, Root n’a pas été l’homme à la fin pour remporter des victoires acharnées ou improbables.

Il semblait qu’il pourrait être l’homme à Headingley en 2019, mais il a ensuite été licencié tôt le dernier jour par le fileur australien Nathan Lyon, laissant Stokes réaliser un casse Ashes.

Contre le Pakistan à Emirates Old Trafford en 2020, c’est Chris Woakes, habilement soutenu par Jos Buttler, qui a fait passer l’Angleterre de 117-5 à son objectif de victoire de 277. Dans la poursuite de 277 cette année, cependant, c’était l’heure de Root.

Il a déclaré: « Vous regardez le nombre de fois que Ben nous a remporté des matchs sous mon capitanat et c’est une excellente occasion pour moi de lui redonner à cet égard. C’est une grande motivation pour moi d’aller de l’avant.

« J’adore frapper et je veux continuer à essayer aussi longtemps que possible, marquer autant de points que possible, nous aider à gagner autant de matchs de test que possible. Tant que j’aurai l’énergie et la motivation, je continuerai je le fais.

« J’adore le groupe de joueurs et je ne pouvais pas souhaiter qu’une meilleure personne dirige cette équipe que Ben. Je ferai tout ce que je peux pour l’aider à gagner des matchs et nous voir redevenir une équipe de test réussie. »

Joe Root – frappeur suprême et homme d’équipe ultime.

