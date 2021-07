En 2001, Reese Witherspoon était déjà en passe de devenir un nom connu. Mais ce serait le chef-d’œuvre féministe « Legally Blonde » qui cimenterait son statut de star hollywoodienne. Adapté du roman du même nom de Amanda Marron, « Legally Blonde » suit Elle Woods (Witherspoon) d’une mondaine de sororité à une étudiante en droit de première année dans le but de reconquérir son ex-petit ami Warner (Matthew Davis). Mais ce qui se passe ensuite surprend tout le monde, y compris elle-même : la blonde gaie avec un petit chihuahua nommé Bruiser et un flair pour le rose découvre qu’elle est en fait faite pour la salle d’audience. Cela fait 20 ans qu’Elle, contre toute attente, est entrée dans le droit de Harvard, a repoussé les avances d’un professeur et est venue à la défense juridique d’une ancienne élève d’une sororité. Elle reste un emblème pour défier les stéréotypes et embrasser l’autonomisation des femmes face à la misogynie. En réfutant le trope « blonde stupide », Elle est devenue aimée pour sa sincérité et son insistance à être elle-même sans vergogne. En 2021, « Legally Blonde » est plus que jamais d’actualité. Des années avant les mouvements #MeToo et Time’s Up, la comédie réalisée par Robert Luketic abordait l’inconduite sexuelle au travail et la dynamique du pouvoir. Les fans de haut niveau aiment Ariana Grande et Kim Kardashian (à qui chacun lui a rendu hommage dans des vidéos) ont alimenté son héritage, tout comme une suite de 2003 (et un troisième film prévu l’année prochaine), ainsi qu’une adaptation à Broadway.

Avant l’anniversaire du 13 juillet de sa sortie, j’ai récemment discuté avec les stars du film (dont Jennifer Coolidge, Jessica Cauffiel et Matthew Davis), les scénaristes et d’autres sur la création du « bend and snap », l’essai vidéo d’Elle à Harvard et la héritage. Voici des extraits édités de nos conversations.

Le script original était beaucoup plus torride. KRISTEN SMITH (scénariste) Nous avons reçu un manuscrit de fiction d’Amanda Brown [by] quelques producteurs différents et Marc Platt était l’un d’entre eux. Cela nous a immédiatement frappé comme l’une des plus grandes idées de films de tous les temps, et nous l’avons présenté alors que « Clueless » rencontre « La chasse au papier« , l’un de ces films de faculté de droit des années 1970. J’ai peut-être porté beaucoup de rose lors de la réunion. JESSICA CAUFFIEL (Margot, l’une des meilleures amies de Elle) Le premier scénario était très torride, pour être honnête, dans la veine de « American Pie ». Ce que nous connaissons maintenant sous le nom de « Legally Blonde » et ce que cela a commencé sont deux films complètement différents. Il est passé de zingers non-stop de nature très adulte à cette histoire universelle de surmonter l’adversité en étant soi-même. KAREN McCULLAH (scénariste) Il y avait quelques différences dans le manuscrit. Ce n’était pas un procès pour meurtre, et elle s’est retrouvée avec un professeur, alors nous avons fait quelques changements. Il s’agissait de peaufiner les détails et d’ajouter quelques personnages, comme Paulette et son amitié.

CAUFFIEL A l’origine, il y avait une ligne quand [her friend] Serena dit : « Quelle est la seule chose qui nous fait toujours nous sentir mieux, quoi qu’il arrive ? Et je dis : « Cunnilingus ». C’était en fait une phrase dans le film. Nous avons pensé quand nous sommes allés à la première que c’était toujours ce montage énervé et torride. Reese Witherspoon a toujours été le premier choix pour Elle, mais d’autres grands noms ont été lancés. FORGERON [Reese] a été la première personne à lire le script. Il semblait qu’elle était juste sur le bord [of fame]. Nous ne l’avons envoyé à aucun autre acteur. JOSEPH MIDDLETON (directeur de casting) Nous avons fait « L’homme dans la lune » et « Un endroit lointain” quand elle était très jeune, alors quand Marc évoquait des noms, et c’était Reese, je croyais déjà tellement en elle.