Histoire nouvelle et ancienne exposée dans une exposition de 100 objets – Shaw Local

SYCOMORE – L’exposition sur l’histoire du comté de DeKalb en 100 objets au centre d’histoire du comté de DeKalb rend l’histoire et les bizarreries du comté de DeKalb presque tangibles.

Non, le toucher n’est pas autorisé, mais un rack de prototypes de fil de fer barbelé de la fin du XIXe siècle rapproche l’invention du comté de DeKalb de chez nous.

Selon l’exposition, Joseph Glidden, Isaac Ellwood et Jacob Haish ont été inspirés pour créer des versions rudimentaires du fil de fer barbelé – une invention qui serait plus rapidement adoptée par le public américain que le téléphone – après que Henry Rose de Waterman ait présenté une clôture en bois brevetée avec des clous saillants pendaient à un fil sur la barricade à la foire de la société agricole et mécanique du comté de DeKalb en 1873.

Plus d’une douzaine de premiers prototypes de fil de fer barbelé sont exposés dans l’exposition des 100 objets du centre d’histoire, ainsi qu’un exemple miniature de l’inspiration de l’invention – la clôture de Rose.

Rob Glover, directeur de la salle d’histoire des menuisiers au centre d’histoire du comté de DeKalb, examine les boîtes contenant des milliers d’objets historiques du comté de DeKalb le 30 juin 2023. (Camden Lazenby)

« L’histoire du comté de DeKalb est, à mon avis, encore plus importante que peut-être l’histoire de certains autres comtés … C’est mon opinion biaisée, mais l’idée est que savoir ce qui s’est passé auparavant nous aide à comprendre où nous en sommes maintenant et où nous allez », a déclaré Rob Glover, directeur de la salle d’histoire des menuisiers.

La salle d’histoire des menuisiers est une section du centre d’histoire du comté de DeKalb consacrée à l’archivage des documents, des objets et de tout le reste du comté de DeKalb.

Glover, 54 ans, a déclaré qu’il y avait probablement des dizaines de milliers d’objets dans la collection du centre d’histoire, mais il ne peut pas dire avec certitude combien car lui et des bénévoles travaillent toujours pour cataloguer tout ce qui est en possession du centre.

Cette collection peut encore grandir aussi. Toute personne est invitée à apporter un objet ou un document qui, selon elle, devrait être conservé au nom de l’histoire du comté de DeKalb. Glover a déclaré que la collecte de ces articles dépendait de la décision d’un comité de collecte qui examine les dons sur une base mensuelle. Le comité examine si un élément soumis est pertinent pour l’histoire du comté de DeKalb, s’il est déjà représenté dans la collection et s’il peut être correctement entretenu.

Wally Thurow, également connu sous le nom de M. Pumpkin, est largement considéré comme le fondateur du Sycamore Pumpkin Festival. Son vélo penny farthing sur le thème de la citrouille est exposé au centre d’histoire du comté de DeKalb. (Camden Lazenby)

« Si c’est un jet, ce serait bien si le comté de DeKalb fabriquait un jet et que nous le faisions venir », a déclaré Glover. «Ce serait bien d’en avoir un, mais vraiment, pourrions-nous utiliser correctement les ressources pour nous en occuper – par rapport à d’autres choses? Donc, quelles que soient les ressources nécessaires pour s’occuper de quelque chose de grand, vraiment, vraiment grand, cela serait-il mieux utilisé sur plusieurs petites collections ? Habituellement, la réponse est oui.

Les jets, comme celui que l’on voit dans les musées Smithsonian Air and Space à Washington, DC, et en Virginie ne se cachent pas à l’intérieur des portes du centre d’histoire du comté de DeKalb, mais des présentations nuancées de l’histoire du comté de DeKalb le sont.

À 183 ans, une chaise de la Coltonville Chair Factory, construite en 1840, est l’un des plus anciens objets exposés. Mais il y a des articles centrés sur le comté de DeKalb qui ont été délibérément persévérés au cours des 10 dernières années.

Un vitrail de l’église méthodiste Fairdale qui a survécu à la tornade de Fairdale en 2015 a été donné à la collection par la Kirkland Historical Society et fait partie de l’exposition 100 Objects.

Un vitrail de l’église méthodiste de Fairdale qui a survécu à la tornade de Fairdale en 2015. Photo prise le 30 juin 2023. (Camden Lazenby)

Glover, un spécialiste des archives et des collections, a déclaré que les premiers documents du comté de DeKalb sont ses parties préférées de la collection, quelque chose auquel le public peut accéder avec l’aide des bénévoles du centre d’histoire.

« Ces premiers enregistrements du comté sur la façon dont nous sommes arrivés là où nous en sommes maintenant, ils sont tous ici », a déclaré Glover. « Nous revenons souvent à ceux-ci pour nous aider à comprendre l’histoire de l’endroit où nous nous trouvons dans le comté de DeKalb. »

Selon l’exposition, les archives du Centre d’histoire contiennent un télégramme de Western Union envoyé au greffier du comté de DeKalb annonçant les passages du 19e amendement, mais il était daté de plus de deux semaines après la ratification de l’amendement.

« Le retard semble être lié à des questions sur l’éventuelle annulation de l’amendement par la Cour suprême des États-Unis », selon le texte de la pièce.