Hanuman Jayanti est une fête religieuse célébrée principalement par les hindous en Inde et au Népal. Le festival marque la naissance de Lord Hanuman, qui serait le véritable dévot de Lord Ram. Selon le calendrier hindou, Hanuman Jayanti est célébré le jour de la pleine lune pendant le mois de Chaitra, qui tombe à peu près au mois d’avril selon le calendrier international.

Cependant, le calendrier tamoul marque la célébration sur l’amavasai (Amavasya Tithi ou jour de la Nouvelle Lune) au mois de Margazhi (Margashirsha), lorsque le Moola Nakshatram a prévalu. Pour les habitants du Tamil Nadu, le 13 janvier marquera les célébrations de Hanuman Jayanti 2021.

Tamil Hanuman Jayanti 2021: importance

Le festival de Hanuman Jayanti revêt une grande importance pour les fidèles qui l’adorent pour la victoire et la force comme Lord Hanuman symbolise les deux. Les fidèles affluent vers les temples pour adorer le Seigneur Hanuman et rechercher sa protection et ses bénédictions. Divers chants et hymnes de dévotion sont également chantés à la mémoire du Seigneur.

Tamil Hanuman Jayanti 2021: Histoire

L’histoire de la naissance de Lord Hanuman remonte à plusieurs siècles à l’époque du Ramayan. Il était le fils d’un apsara (un type d’esprit féminin des nuages ​​et des eaux dans la culture hindoue et bouddhiste) nommé Anjana et Kesari (un mâle vanara). Dans certaines interprétations, Hanuman est dit être une incarnation de Rudra qui a été appelé le «plus puissant des puissants» dans les écritures anciennes. Plusieurs versions d’histoires anciennes mentionnent également que Hanuman est le fils de Vayu, le dieu du vent.

Tamil Hanuman Jayanti 2021: culte

Les dévots adorent le Seigneur Hanuman en mettant du vermillon sur leurs fronts de son idole. La légende dit qu’une fois que Lord Hanuman a vu la déesse Sita appliquer du vermillon sur son front pour la longue vie de son mari, Lord Ram. Hanuman, étant un véritable dévot de Lord Ram, enduit tout son corps de vermillon afin que son seigneur devienne immortel. Ainsi, l’idole de Lord Hanuman est généralement considérée comme pleine de vermillon.À l’occasion de Hanuman Jayanti, les dévots observent également des jeûnes et effectuent des puja avec d’autres rituels pour rechercher les bénédictions du Seigneur qui est considéré comme le plus puissant de tous. lokas (royaumes).