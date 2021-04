Chaque année, le premier jour d’avril est célébré comme le poisson d’avril partout dans le monde. La journée marque l’événement le plus drôle de l’année alors que les gens font des farces, se moquent et se tirent les jambes, puis hurlent et crient «poisson d’avril» avec toute l’excitation. Cela amène non seulement le sourire et le rire sur le visage, mais donne également l’occasion de faire ressortir un comédien et un farceur en vous. La journée est appréciée aussi bien par les enfants que par les adultes.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’histoire et la signification de la journée:

Journée du poisson d’avril: histoire

Bien que l’origine du jour ne soit pas claire, on dit que l’année 1582 marque le début du poisson d’avril. C’était l’année où la France est passée du calendrier julien au calendrier grégorien. Selon le calendrier julien, la nouvelle année commence avec l’équinoxe de printemps, qui a lieu autour du 1er avril.

Ne reconnaissant pas le changement après le changement, les citoyens français ont continué à célébrer le 1er avril comme nouvel an. Et depuis lors, le terme «Imbéciles» a été attribué aux citoyens français qui célébraient le Nouvel An en avril et on les appelait «Poisson d’avril». La journée du poisson d’avril est également liée par les historiens à la fête de Hilaria, qui signifie joyeuse en latin, célébrée dans la Rome antique à la fin du mois de mars.

Journée du poisson d’avril: importance

Comme nous le savons, c’est le jour où les gens font des farces aux autres. Cela les distrait de leur emploi du temps stressant et les rend détendus et joyeux. La journée est célébrée dans le monde entier avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme. Il est très important de garder votre stress de côté et d’en profiter un peu pour éviter les tensions mentales. Par conséquent, pour faire rire, il devient nécessaire d’encourager l’observation de ce genre de célébrations.