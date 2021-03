La Journée mondiale de la poésie a été adoptée par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) lors de la 30e Conférence générale à Paris en 1999. Le but de l’UNESCO derrière cette célébration est de soutenir la diversité linguistique par la poésie. Les expressions poétiques nous permettent de promouvoir et de diffuser des enseignements de différentes langues. L’approche consiste à préserver les langues en danger et à sensibiliser davantage de gens aux formes précieuses d’expressions poétiques culturelles et linguistiques.

La poésie est une forme d’art et de littérature qui fait ressortir un bel amalgame de culture, d’histoire et d’étude. La Journée mondiale de la poésie est célébrée chaque année le 21 mars afin d’honorer les poètes de continuer à inculquer la tradition aux nouvelles générations. La journée célèbre la poésie, les récitals, la musique et d’autres formes de divertissement culturel, notamment le théâtre, la danse, la peinture et l’écriture.

