Dans le prolongement de la célébration de la semaine de la Saint-Valentin, le 8 février marque la deuxième occasion de célébration de l’amour, c’est-à-dire la Journée de proposition. Juste après le jour des roses, quand les amoureux ont dû exprimer leurs sentiments en offrant des roses; commence le jour mémorable de la proposition où vous pouvez aller plus loin ou devrions-nous dire plus près de votre bien-aimé, en déclarant votre amour. Ou, si vous avez été un amoureux secret, même alors, le moment est venu de déverser votre cœur.

C’est une occasion pour les tourtereaux d’exprimer ouvertement leur amour pour leur moitié; sous la forme de proposition de mariage ou de demande d’une compagnie à vie, en faisant en sorte que l’on se sente unique et apprécié de la manière la plus chère et la plus spéciale.

Ceux qui ont cherché le bon moment pour rassembler leur courage et proposer, alors c’est le jour pour vous. Aucune inhibition, aucune hésitation ne peut vous dissuader. Avec votre cœur au bon endroit, allez-y et laissez votre cœur à votre moitié.

En fonction de votre préférence pour un mode de proposition – qui peut être grand ou simple, ou silencieux – vous pouvez planifier votre proposition en optant pour de nombreuses façons créatives.

je. Proposition de plage: sortez et balayez votre personne spéciale des pieds en profitant de la belle journée, au milieu des plages de la mer.

ii. Proposition aux chandelles: de loin le moyen le plus traditionnel et le plus éprouvé de gagner le cœur de quelqu’un est les dates du dîner. Intense, romantique, pâteux, et une excellente façon de proposer tout en dégustant un repas copieux.

iii. Proposition de photomaton: Une manière innovante et créative du lot, en effet. Cela capturerait la surprise et la spontanéité de la meilleure façon possible.

iv. Première proposition de site rencontré: Une forme de proposition réfléchie et charmante, ce serait. Proposer sur le même endroit où vous vous êtes rencontrés pour la première fois, se remémorer les souvenirs de première vue ou de connaissance peut être une très bonne idée.

v.Proposition de style filmique: faites preuve de créativité et surprenez votre personne spéciale en proposant dans un style filmé en organisant une installation à partir d’un film très aimé ou en portant des costumes du film que votre partenaire aime, ou en énonçant des dialogues ou des chansons du même film.

Plongez dans la saison de l’amour et de l’extase le jour de la proposition avec votre futur petit ami ou petite amie et passez une bonne journée de proposition!