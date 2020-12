Le média américain Vox a été critiqué après avoir supprimé un tweet de mars déconseillant – ironiquement, rétrospectivement – l’utilisation de masques faciaux pour lutter contre la propagation de Covid-19.

Vox a annoncé lundi qu’il avait « A supprimé deux tweets de mars sur le port de masques » dans l’effort de «Veiller à ce que les directives de santé publique actuelles soient claires.»

Nous avons supprimé deux tweets de mars sur le port de masque. Bien que nous ayons répondu avec une mise à jour lorsque les directives du CDC ont changé pour recommander des masques, les réponses récentes suggèrent que le calendrier de la mise à jour n’était pas clair. Pour garantir la clarté des directives de santé publique actuelles, nous avons supprimé les tweets. – Vox (@voxdotcom) 21 décembre 2020

L’un des messages de mars a dit aux Américains de « passer » sur les masques faciaux parce qu’ils étaient censés être inutiles à moins que vous ne soyez déjà infecté par le virus ou que vous travailliez dans un hôpital – un conseil qui reflétait les directives sanitaires officielles à l’époque.

«Vous n’avez pas besoin d’un masque pour éviter le coronavirus», le point de vente a déclaré avec autorité. « Les masques ne sont utiles que si vous avez déjà une infection respiratoire et que vous voulez éviter de la transmettre à d’autres. »

Ce tweet (de mars) vient d’être supprimé pic.twitter.com/rs4IMKB7cM – Bruno Maçães (@MacaesBruno) 21 décembre 2020

Les utilisateurs de médias sociaux ont à la fois ridiculisé et critiqué la décision de Vox de supprimer le message maintenant que les masques faciaux sont très recommandés, et même obligatoires dans de nombreux endroits.

Journaliste français Vincent Glad observé que le tweet «N’a pas très bien vieilli» tandis que d’autres ont accusé Vox de révisionnisme et de tentative d’échapper à la responsabilité de ses mauvais conseils.

L’histoire révisionniste se faisant passer pour une nécessité de santé publique. https://t.co/qo7hROdmMN – (((Jason Rantz))) sur KTTH Radio (@jasonrantz) 22 décembre 2020

C’est bien alors. Qui a besoin de responsabilité. https://t.co/J0fGJI6ZgI – Stephen L. Miller (@redsteeze) 21 décembre 2020

Qu’étaient-t-ils? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour les mentionner / les corriger? Ne devrait-il pas y avoir plus de responsabilité pour votre fil Twitter? – Fusilli Spock (@ awstar11) 21 décembre 2020

«Effacez le passé pour l’adapter au récit présent. Je l’ai, » commenté La journaliste du Washington Times Jessica Chasmar, tandis que le comédien britannique Simon Evans appelé il, « Un autre bon exemple de trou de mémoire, » bien que probable « Avec la meilleure intention. »

À Voxsplain: Ils étaient fatigués de tout ce trempage. https://t.co/IfECcVRSK4 – Matthew Stinson (@stinson) 21 décembre 2020

Ignorons que la suppression du tweet est intéressée (coïncidence, j’en suis sûr). Le problème était et continue d’être votre analyse non critique et la répétition chaotique des points de discussion quand cela correspond à un certain agenda politique. Vous avez donné la priorité à être un porte-parole du pouvoir. – Tardigrade dans les rues Ours d’eau dans les draps (@ManofillRepute) 21 décembre 2020

Un utilisateur de Twitter a affirmé que le problème n’était pas que Vox avait finalement tort, selon les derniers conseils, mais à quel point il était confiant avec la publication de la directive.

« Le plus ennuyeux à propos de ces articles pour moi est le ton ultra-autoritaire et presque moqueur dans lequel ils sont souvent écrits, » déclara l’utilisateur, ajoutant que bien que tout le monde soit «Parfois faux» Vox «Énoncer des croyances avec une confiance à 100% et ne jamais admettre de faute ou de blâme rend cette désinformation bien pire.»

La chose la plus ennuyeuse à propos de ces articles pour moi est le ton ultra-autoritaire et presque moqueur dans lequel ils sont souvent écrits. Tout le monde se trompe parfois. Mais toujours affirmer des croyances avec une confiance à 100% et ne jamais admettre de faute ou de blâme rend cette désinformation bien pire. – Nearcyan (@Nearcyan) 21 décembre 2020

Ce n’est pas la première fois que Vox doit supprimer un tweet lié à un coronavirus mal vieilli. En mars, alors que le monde commençait à faire face à la gravité de Covid-19, Vox a supprimé un message de janvier qui disait: «Est-ce que cela va être une pandémie mortelle? Non. »

En mars, @voxdotcom supprimé leur "Est-ce que cela va être une pandémie mortelle? Non." tweet, mais étaient moins clairs à l’époque sur ce qu’ils avaient supprimé: pic.twitter.com/yv0SzOeN6r – Jeryl Bier (@JerylBier) 21 décembre 2020

