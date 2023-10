DENVER – Que cela soit une leçon pour les Chiefs de Kansas City.

Personne, pas même les puissants Chiefs, ne bat les Denver Broncos 17 fois de suite.

Perdants de 16 matchs de suite contre les Chiefs – un dérapage qui a commencé lorsque Peyton Manning était le quart-arrière des Broncos en 2015 – Denver a finalement battu Kansas City, entaché de turnover, 24-9, par un dimanche après-midi merveilleusement froid de fin octobre à Empower Field à Mile High.

Pour les joueurs des Broncos ayant le plus d’ancienneté comme Justin Simmons, Garett Bolles, Courtland Sutton et Josey Jewell, la victoire signifie qu’il n’est plus nécessaire d’entendre parler du dérapage des Chiefs.

“Cela vient avec l’affaire”, a déclaré Jewell, un secondeur titulaire qui a provoqué un gros échappé en première mi-temps. “Si vous continuez à perdre contre des gens, cette question va continuer à vous être posée. C’était une affaire difficile. Finalement, nous avons cassé ça. C’était bon.”

Battez une équipe une fois sur 17 et les techniciens audio d’Empower Field ont commencé à jouer une chanson de Taylor Swift “Shake It Off”, peu de temps après la victoire. Il s’agissait de se moquer légèrement des Chiefs dont le superbe ailier rapproché Travis Kelce sort avec le chanteur et artiste de renommée mondiale. Ouais, peut-être que les Chiefs auraient pensé que c’était la Bush League. Mais alors que battre les Chiefs a mis si longtemps à venir, pourquoi pas ?

« C’est un match important pour nous. Ce n’était pas dû à une séquence”, a déclaré l’entraîneur-chef des Broncos Sean Payton, qui a une fiche de 1-1 contre les Chiefs en tant qu’entraîneur du football de Denver. “C’était important pour nous de bien jouer avant le bye. En remportant notre troisième victoire, nous nous sommes enfoncés dans un trou. Évidemment, nous affrontons une bonne équipe.

“Honnêtement, et je vous l’ai dit au cours de la semaine, pas une seule fois (la séquence) ne s’est produite. Je reconnais qu’il y a quelques joueurs qui ont traversé cette période, mais lorsque vous avez une nouvelle équipe, l’accent était vraiment mis sur ce jeu. Je pensais que nous faisions les choses que vous faites lorsque vous gagnez. …

“Nous allons disputer des matchs plus importants que cela, mais c’est un match de division et je suis content que nous ayons gagné.”

Ce n’était pas seulement une victoire, c’était une victoire où les Broncos ont bien couru le ballon en attaque (Javonte Williams s’est frayé un chemin sur 85 verges en 27 courses et Jaleel McLaughlin a parcouru 33 verges en seulement 4 courses), le quart-arrière a lancé trois touchés. , la défense a forcé quatre revirements et les équipes spéciales ont réussi un énorme échappé récupéré.

“J’en assume l’entière responsabilité”, a déclaré l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid. “Les gars ont vu des choses que moi, cet après-midi, que je n’avais jamais vues auparavant de la part des gars, donc c’est ma responsabilité de m’assurer qu’ils ont raison. , et nous n’étions pas prêts aujourd’hui.

Les supporters en tenue d’hiver qui se sont rendus au match ici dimanche – 12 281 ne se sont naturellement pas présentés étant donné les éléments et les probabilités, mais les 64 005 âmes courageuses qui étaient dans la maison ont été récompensées – sont venus discuter de deux sujets.

Premièrement, la météo. Il a neigé comme s’il n’avait pas neigé en octobre ici depuis 14 ans. Il faisait froid aussi. La neige s’est arrêtée bien avant le début du match et le terrain était beau au coup d’envoi. Mais il faisait encore froid. Vingt-cinq degrés au coup d’envoi.

Deuxièmement, les fans se demandaient à haute voix si leurs Broncos bien-aimés mais jusqu’ici décevants pourraient enfin battre les Chiefs. Patrick Mahomes, le grand quart-arrière des Chiefs, a été signalé malade dimanche. Alors peut-être. Dieu sait, et les dieux du football le savent, que les Broncos étaient attendus.

“Je comprends de l’extérieur, vous considérez cela comme une base de fans et des choses comme ça, qu’il y a cette séquence et que tout le monde veut en parler”, a déclaré le sécurité Simmons. “Mais littéralement, chaque année, c’est une nouvelle équipe. C’est un nouvel entraîneur-chef, un nouveau staff en général. Vous entrez dans cela, comme je vous l’ai dit avant cette semaine, nous ne sommes que 0-1. (contre les Chiefs cette saison). Nous avons perdu contre eux jeudi soir il y a deux semaines, et nous abordons ce match en espérant gagner. C’est une nouvelle équipe, c’est un nouveau look, et c’est un peu comme ça.

“Je sais que certains gars sont ici, moi évidemment le plus longtemps, je suis ici et je les ai affrontés plusieurs fois, mais c’est une nouvelle équipe. C’est une nouvelle année, et c’est un peu l’état d’esprit qu’il faut avoir pour aborder Je suis vraiment heureux d’avoir gagné.

Le quart-arrière des Broncos Russell Wilson a lancé des passes de touché à Javonte Williams, Jerry Jeudy et Courtland Sutton et le coordinateur défensif, plus assiégé, Vance Joseph, a tenu les Chiefs avec des scores élevés sans touché.

Crédit : AP Jerry Jeudy, grand receveur des Denver Broncos, célèbre après avoir dépassé le cornerback des Kansas City Chiefs Jaylen Watson. (Photo AP/David Zalubowski)



“Chaque victoire dans la Ligue nationale de football est une bonne”, a déclaré Wilson. “Mais celui-ci signifiait beaucoup. Gagner compte et celui-ci signifiait beaucoup, évidemment. Je sais qu’il y a eu beaucoup de moments difficiles au fil des années ici avec les Chiefs. C’est une très bonne équipe de football de ce côté-là. De toute évidence, ils” concernant les champions et tout le reste, mais nous avons eu une excellente semaine d’entraînement. Nous savions que nous pouvions gagner ce match de football et bien jouer devant nos fans. Juste pour gagner, battre les Chiefs à domicile devant nos fans. [and] devant le pays des Broncos.

“La foule était incroyable ce soir, et elle nous a apporté cette énergie supplémentaire lorsque les gars ont joué en défense, les gars ont joué en attaque, sur les unités spéciales. C’était un effort d’équipe incroyable et il n’y a rien de mieux que de gagner.”

Après la troisième semaine, une défaite 70-20 contre Miami qui a fait chuter les Broncos à 0-3, Joseph est devenu le bouc émissaire qu’une grande partie du pays des Broncos voulait voir viré. Cinq semaines plus tard, le Denver D est sur une séquence impressionnante qui comprend l’octroi d’un seul touché en deux matchs aux Chiefs, qui possèdent le meilleur quart-arrière et l’une des attaques les plus marquantes de la ligue.

“Les gens doivent se calmer un peu”, a déclaré Jewell. “Et ce n’est pas (le match contre les Dolphins) de sa faute. Beaucoup de joueurs essayaient d’en faire trop, ne s’occupaient pas des détails et finissaient par y parvenir maintenant avec nos gars. Ressentez cette sensation les uns des autres et jouez en équipe. »

Rendons crédit à l’entraîneur-chef Sean Payton et au propriétaire Greg Penner pour ne pas avoir pris de décisions aussi émotives et impulsives et pour être restés fidèles à Joseph et à sa compagnie. Une tactique qu’il a utilisée dimanche consistait à jouer une version footballistique du box-n-one contre l’ailier rapproché des Chiefs, Travis Kelce. Il y avait principalement une couverture de zone, à l’exception de Kelce, qui avait le demi de coin Pat Surtain sur certains jeux, les secondeurs intérieurs Alex Singleton ou Josey Jewell sur lui d’autres.

Kelce a réussi 21 attrapés pour 303 verges lors de ses deux matchs précédents, dont 9 attrapés pour 124 verges contre les Broncos. Il a réussi 6 attrapés pour 58 verges dans ce match. Aucune équipe ne peut arrêter complètement Kelce. Mais Denver l’a contenu.

“‘VJ a été tout simplement exceptionnel”, a déclaré Simmons. “Je peux parler au nom de la salle défensive quand je dis ceci : nous ferons la guerre pour la “VJ”, semaine après semaine. Il n’a jamais bronché, il n’a jamais hésité. Il sait à quel point nous pouvons être bons et à quel point nous pouvons exécuter. Aujourd’hui, je pense que nous l’avons en quelque sorte montré.

Les Chiefs ont terminé 6-1 et ont pris un bon départ vers leur huitième titre consécutif dans la Division Ouest de l’AFC. Les Broncos avaient une fiche de 2-5, perdant 16 de suite contre les Chiefs, et se dirigeaient apparemment vers leur huitième saison consécutive sans participation aux séries éliminatoires.

Mieux vaut comparer tout cela à ceci : il est encore tôt. Les Broncos entament désormais leur semaine de congé avec une fiche de 3-5. Ils ne rejoueront que lundi soir 13 novembre à Buffalo.

Après que la défense de Denver ait contrecarré l’attaque de Mahomes et des Chiefs pour une série d’ouverture à trois reprises, la recrue des Broncos, Marvin Mims Jr., a renvoyé un botté de dégagement de 31 verges contre 39 des Chiefs.

Une excellente position sur le terrain n’a pas été gaspillée. Les Broncos ne se sont pas pressés – ils ont utilisé 10 jeux, Wilson n’ayant complété que deux passes qui ont toutes deux été lancées derrière la ligne de mêlée. Mais Jaleel McLaughlin et Javonte Williams les ont fait compter. Williams a pris une passe à droite et à gauche de Wilson et s’est frayé un chemin pour un touché de 4 verges.

Crédit : AP Le demi offensif des Denver Broncos Javonte Williams marque devant le secondeur des Chiefs de Kansas City Drue Tranquill et Mike Danna. (Photo AP/Jack Dempsey)







Les Broncos étaient en tête contre les puissants Chiefs – les Chiefs, champions en titre du Super Bowl, 7-0.

Mahomes a réalisé quelques jeux remarquables lors de sa deuxième possession, notamment un lancer de 27 verges en course vers Justin Watson et une course de 8 verges pour un premier essai. Mais alors que les Chiefs l’ont poussé jusqu’à la ligne des 4 verges de Denver, ils se sont contentés d’un panier de 23 verges de Harrison Butker.

La défense de Joseph a arrêté les Chiefs lors de quatre des cinq déplacements dans la zone rouge il y a trois semaines au Arrowhead Stadium de Kansas City et la stratégie de plier mais pas de casser a encore fonctionné.

“Ils ont fait à peu près la même chose que la dernière fois qu’ils nous ont affrontés”, a déclaré Mahomes. “Cela a fonctionné une fois, puis ils ont couru à nouveau et, évidemment, cela a encore fonctionné.”

Bien que Mahomes soit toujours le meilleur joueur sur le terrain dans tous les matchs qu’il joue, il ne se sentait pas bien dimanche matin. Les Chiefs ont annoncé sa maladie dans leur rapport de blessure d’avant-match, tout en faisant également une désignation qui signifiait qu’il jouerait. Il était sur le terrain pour s’échauffer trois heures avant le match malgré les conditions glaciales et il jouait bien contre une défense de Denver qui n’apportait pas beaucoup de pression au début mais semblait parfois confondre Mahomes avec sa couverture.

“J’ai commencé à me sentir mal hier soir”, a déclaré Mahomes après le match. “Je me suis plutôt bien levé le matin, alors j’essaie juste de faire tout ce que je peux pour aller là-bas et jouer mon meilleur football.”

Sur un centre profond lancé par Mahomes au début du deuxième quart, le receveur Marquez Valdes-Scantling s’est fait retirer le ballon par Jewell et la sécurité Justin Simmons a récupéré au milieu de terrain.

Lors de son premier jeu, Wilson a annulé un jeu de course, est tombé en position de fusil de chasse et a lancé une passe profonde sur une ligne au milieu du terrain. Le receveur des Bronco, Jerry Jeudy, a déjoué un défenseur du Chief pour effectuer un attrapé contesté pour un gain de 39 verges, établissant le premier essai au 11 des Chiefs. Au deuxième essai, Payton, pour la deuxième semaine consécutive, a fait appel à une combinaison d’itinéraires multi-récepteurs. , cette fois…