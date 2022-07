Histoire du lanceur de javelot inspirant de l’Inde, Neeraj Chopra

Il n’y avait pas de grand plan qui a lancé Neeraj Chopra sur la voie de devenir un lanceur de javelot champion olympique, seulement une simple suggestion.

Dodu et choyé – sa description – alors qu’il grandissait dans le nord de l’Inde, l’oncle de Chopra lui a suggéré un jour de se rendre dans un stade voisin pour faire de l’exercice.

C’est là que Chopra a vu le javelot pour la première fois. Certains pourraient dire que c’était le coup de foudre – un coup du sort qui a fait de lui un médaillé d’or et un nom reconnaissable dans un pays d’un milliard d’habitants. Chopra tentera d’ajouter un autre titre à sa liste croissante de réalisations à partir de jeudi lors de la ronde de qualification aux championnats du monde à Eugene, en Oregon.

“Je n’arrête pas d’entendre des histoires d’enfants qui veulent faire de l’athlétisme et de parents qui sont également plus ouverts à permettre à leurs enfants de faire du sport”, a déclaré Chopra, 24 ans, dans une interview par e-mail avec l’Associated Press. “C’est ce que je crois être le véritable héritage de ma médaille, et c’est quelque chose dont je suis incroyablement heureux et fier.”

Depuis qu’il est devenu le premier médaillé d’or olympique de l’Inde en athlétisme l’année dernière, Chopra est apparu sur la couverture de Vogue India et son nom est devenu l’un des plus recherchés sur Internet parmi les athlètes dans un pays où le cricket règne. Le 7 août en Inde est la Journée nationale du javelot – le jour où il a remporté la médaille d’or à Tokyo.

Tout n’était pas par accident.

En grandissant, il a toujours aimé lancer. Il sortait le bétail de la famille de l’eau en lançant des pierres près d’eux, peu importe à quelle distance il se trouvait. Il aimait lancer des bâtons aussi loin qu’il le pouvait tout en se promenant dans la ferme de blé et de riz de sa famille.

Cela a aidé à transformer son bras droit en une machine puissante. Son tout premier lancer de javelot était d’environ 30 mètres (98 pieds, 5 pouces). Deux semaines, et quelques pronostics plus tard, il était déjà monté à 45 mètres (147-7).

“Je me souviens que c’était très bien de pouvoir lancer si loin”, a-t-il déclaré.

Il ne faisait que commencer. Son lancer gagnant à Tokyo était de 87,58 mètres (287-4). Ces jours-ci, il est reconnu partout où il va en Inde – rues, centres commerciaux, aéroports et restaurants. Tout le monde veut prendre une photo avec Chopra ou obtenir son autographe.

“C’est différent d’avant quand je pouvais être plus insouciant de me promener en public, mais j’aime penser que j’ai le privilège de recevoir autant d’adulation”, a déclaré Chopra. “Je suis surtout reconnaissant pour le soutien.”

Il y a aussi de la pression, en tant que l’un des visages les plus familiers d’un pays qui vénère le cricket, le soccer, le badminton, le hockey sur gazon et, maintenant, le javelot.

“J’essaie de participer à chaque compétition avec le même objectif, qui est de faire de mon mieux et d’essayer de réaliser mon meilleur lancer”, a déclaré Chopra. « Tant que je m’entraîne bien et que je me sens bien dans mon corps, j’ai confiance en mes chances et c’est l’état d’esprit que j’utilise habituellement pour participer à n’importe quelle compétition, que ce soit les Jeux olympiques ou les championnats du monde. Cela a fonctionné pour moi dans le passé, alors j’espère que cela continuera à fonctionner pour moi.

En mai, la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a lancé un javelot pour enfants afin d’encourager une manière encore plus sûre de pratiquer ce sport. Le lancement a été annoncé par nul autre que Chopra dans un message vidéo.

“Nous ne pouvons pas abandonner le pic d’intérêt pour l’athlétisme chez les jeunes en Inde”, a déclaré le président de l’AFI, Adille J. Sumariwalla, dans un communiqué.

Chopra est également dans l’armée indienne, détenant le grade de subedar, qui est supérieur d’un officier subalterne, a-t-il expliqué. Il n’a reçu aucune exigence militaire spécifique autre que de continuer à faire ce qu’il fait le mieux – lancer.

À cet égard, Chopra est toujours à la recherche de ce lancer «parfait», où tout se réunit. Il a connu un revers en mai 2019 lorsqu’il a subi une opération au coude pour retirer des fragments d’os qui s’étaient délogés. Cela l’a amené à manquer les championnats du monde à Doha cette saison-là, ce qui le rend plus impatient pour cette version des mondes en Oregon. Son plus grand challenger est Anderson Peters, le champion du monde en titre de Grenade.

Chopra retrouve la forme qu’il avait avant l’opération du coude. Fin juin, il a lancé 89,94 (295-1) – le plus long lancer de sa carrière. Pour la perspective, le record du monde est de 98,48 (323-1) établi par Jan Zelezny en 1996.

“Malgré les nombreuses compétitions auxquelles j’ai participé et les lancers que j’ai lancés, il y a toujours ce sentiment que quelque chose aurait pu être mieux”, a déclaré Chopra. “Cela dit, je pense que ce sentiment est également important pour garder la faim et la volonté de faire mieux.”

Cela aide également de savoir qu’il y a des enfants en Inde qui s’impliquent à cause de lui.

“Je suis connu sous le nom de Neeraj Chopra”, a-t-il dit, “à cause du javelot”.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.