La fédération iranienne de football a été lancée en Perse en 1920, mais elle n’a atteint le stade le plus important qu’à la Coupe du monde de 1978.

Un an plus tard, la révolution iranienne a eu lieu et le football iranien a régressé sous le nouveau régime.

Néanmoins, à son noyau, les profondeurs de l’équipe nationale iranienne sont enracinées dans le royaume persan – et non dans le régime islamique qui dirige le pays depuis 1979.

Enraciné en Perse

En 1926, pendant la maison royale Pahlavi fondée par Reza Shah, l’État impérial de Perse a créé sa première équipe nationale surnommée « Téhéran XI » – une fusion de joueurs de deux clubs de football prototypiques : le Téhéran FC et l’Armenian SC.

Ce dernier, un prédécesseur de “Ararat Téhéran” – un club iranien qui exige que les joueurs aient une lignée arménienne. Son nom, « Ararat », fait référence à la montagne biblique où l’arche de Noé est arrivée.

Entre 1926 et 1929, le XI de Téhéran de Perse a disputé sept matches contre l’Union soviétique, ce qui lui a valu un bilan inférieur à la normale de 0-1-6.

En 1935, Reza Shah a quitté le surnom de la Perse et a déclaré la «terre des Aryens» comme l’Iran.

Après la Seconde Guerre mondiale, la fédération iranienne est devenue membre de la FIFA en 1948.

Cependant, depuis que le football international s’est arrêté en raison d’un cataclysme mondial, toute une génération d’Iraniens n’a pas pu participer à des tournois majeurs.

Par conséquent, de 1950 à 1970, le Royaume d’Iran n’a pas participé aux qualifications pour la Coupe du monde. Cependant, cette époque a donné naissance à des néophytes qui ont découvert leur talent latent. Bientôt, le Royaume d’Iran est devenu trois fois champion.

Guépards iraniens – 3x champions asiatiques

De 1968 à 1976, l’Iran, soutenu par les États-Unis, compte trois championnats de la Coupe d’Asie de l’AFC. Leur équipe a surnommé les «guépards iraniens» – un hommage au dernier vestige d’espèces menacées. Au cours de ce triplé, les Cheetahs étaient dirigés par le milieu de terrain français iranien Parviz Ghelichkhani.

Cependant, en 1977, après 14 buts et 66 apparitions, Parviz a été contraint par la monarchie iranienne de se retirer de ses fonctions internationales pour des raisons politiques.

Cette cible politique a vu Parviz emprisonné pendant deux mois en 1972 et a finalement été exclu de la Coupe du monde 1978 en Argentine.

Néanmoins, Parviz a affiché des performances stellaires, attirant l’attention des tremblements de terre de San Jose. En 1978, il a fait son chant du cygne avec 16 apparitions pour la tenue de Bay Area, enfilant son maillot emblématique n ° 5 pour Les Goonies.

Malgré son absence à Argentine 1978, Parviz a passé le flambeau à un trio : le défunt gardien Nasser Hejazi, l’ailier de Persepolis Ali Parvin et le numéro 10 du “Crown FC” – Hassan Rowshan. Ensemble, l’Iran était déterminé à se faire un nom sur la grande scène du football.

Coupe du monde 1978

Lors de la Coupe du monde 1978, l’Iran a enfilé des kits Adidas et des crampons en cuir de kangourou “Copa Mundial”. Armés du meilleur équipement, les « Cheetahs » se sont attirés de rudes adversaires dans leur groupe : les Pays-Bas, l’Écosse et le Pérou.

Lors de la première journée, le tour du chapeau de Rob Rensenbrink a porté les Néerlandais à un jeu blanc 3-0, mais l’équipe Melli n’a pas perdu son élan. Les Cheetahs se sont lancés dans un match face à une redoutable Ecosse.

Malheureusement, dans ce match, le défenseur arménien iranien, Andranik Eskandarian, a concédé son propre but dans l’avant-dernière minute de la première mi-temps. Néanmoins, l’Iran a riposté à la 61e minute lorsqu’un milieu de terrain, feu Iraj Danaeifard, a égalisé 1-1.

Après que le match se soit terminé par un match nul, les fanatiques de football du royaume iranien extatique ont été immergés dans l’enthousiasme que leur équipe nationale avait remporté son premier but en Coupe du monde, sans parler de son premier point en phase de groupes.

En conséquence, les joueurs iraniens sont devenus trop confiants. Tous les signes pointaient vers la troisième journée – le vainqueur obtiendrait un passage au tour suivant. Malheureusement, l’Iran a sous-estimé son adversaire, un Pérou tactique et technique.

L’Iran savait que le match contre le Pérou était une situation « incontournable ». Par conséquent, ils sont entrés dans le match avec une attaque implacable qui a exposé leur défense. En conséquence, le Pérou capitalise sur les échappées et les balles mortes, prouvant le vainqueur, 4-1. Mais l’équipe Melli a quitté le terrain au stade Mario Kempes de Cordoue, sachant qu’elle retrouverait une base de fans ravie à la maison.

Joueurs iraniens dans le football américain

En 1978, la NASL – l’ancienne Ligue américaine de football – équivalait à la MLS, et le New York Cosmos était son équipe la plus en vue. En fin de compte, cela a fonctionné pour Andy Eskandarian. Bien qu’il ait concédé un «but contre son camp» contre l’Écosse et qu’il ait été mis au banc contre le Pérou, le défenseur a été signé par le Cosmos.

De plus, de 2003 à 2010, son fils né dans le New Jersey a marqué trente buts en 125 apparitions dans cinq équipes MLS. Un mandat qui a commencé avec DC United et s’est terminé avec LA Galaxy. L’ancien de l’Université de Virginie travaille actuellement dans le développement des joueurs MLS.

En fin de compte, le Français iranien Parviz Ghelichkhani et l’Arménien iranien Andy Eskandarian ont laissé leur marque bi-côtière sur le football américain. Le premier a pris sa retraite à San Jose, tandis que le second a joué le défenseur central en 142 apparitions pour New York.

La contribution de l’Iran au football asiatique

Dans les années 1970, le football iranien a montré des signes d’un avenir prometteur. Les joueurs de l’équipe faisaient évoluer leurs capacités techniques. Mais, comme de nombreuses nations, les joueurs iraniens sont devenus maîtres des rudiments en imitant le “Total Football” de Johan Cruyff et la défense “Door-Bolt” de l’Italie.

De 1972 à 1979, le président de la fédération Kambiz Atabay a dirigé l’équipe nationale iranienne en tant que vainqueur des Jeux asiatiques de 1974 et de la Coupe d’Asie de 1976. De plus, l’Iran s’est qualifié pour les Jeux olympiques de 1976 et la Coupe du monde de 1978 sous sa direction. Sans oublier que Kambiz a été président de l’AFC tout au long de son œuvre. Historiquement, son mandat a été le plus réussi des présidents de la fédération iranienne.

Malheureusement, en raison du détournement islamique de l’Iran, le mandat de Kambiz Atabay a pris fin le 17 février 1979 – six jours après le renversement du Shah. En conséquence, le football iranien s’est effondré. Bien qu’il se soit classé troisième à la Coupe d’Asie de 1980, l’Iran s’est retiré de la Coupe du monde d’Espagne en 1982. De plus, l’Iran s’est classé quatrième de l’édition 1984 de la Coupe d’Asie. Cependant, ils ont été suspendus de la Coupe du monde Mexique 1986 en raison d’une guerre intestine avec l’Irak.

Une quête de rédemption

Sous le Royaume d’Iran soutenu par les États-Unis, on ne peut que se demander avec nostalgie à quel point le football iranien aurait pu évoluer.

Tout au long des années 1980, l’absence de deux Coupes du monde a étouffé les progrès des années 1970. Pourtant, surtout après avoir montré des promesses lors de leurs débuts en 1978, il souligne que l’Iran aurait pu être en avance sur son classement actuel à la FIFA, 22.

En 2022, l’Iran de Carlos Queiroz a le potentiel d’étourdir le groupe B. Mais malheureusement, son équipe est à l’ombre de troubles politiques chez lui qui dominent l’actualité internationale.

Si l’Iran réussissait au Qatar et se qualifiait pour la phase à élimination directe, cela pourrait ajouter de l’huile sur le feu aux protestations à domicile.