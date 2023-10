Au milieu de la fusion vibrante de la mode, de l’art et de la culture au cœur de Milan, une forme unique de passion occupe le devant de la scène : le Derby della Madonnina, une rivalité footballistique qui va au-delà de la simple compétition. Depuis plus d’un siècle, cette confrontation entre les puissances de la ville, l’AC Milan et l’Inter, fascine les fans. Pour embrasser cette incroyable histoire, voici l’histoire du derby milanais.

Chaque fois que ces deux équipes s’affrontent de front lors du derby, le suspense règne dans toute la ville. Cependant, sans un désaccord interne survenu au XXe siècle, cette rivalité légendaire n’aurait peut-être jamais vu le jour.

Comment sont nés l’AC Milan et l’Inter

Le Milan Foot-Ball and Cricket Club a vu le jour en décembre 1899, en grande partie grâce aux efforts dévoués d’un groupe d’Anglais. Parmi eux, Herbert Kilpin, originaire de Nottingham, a joué un rôle central dans la fondation du club. Il a contribué à introduire le beau jeu dans la capitale lombarde et a été le premier entraîneur de l’équipe et un acteur clé lors de ses premiers triomphes.

Kilpin a reçu le soutien d’Alfred Edwards, un homme d’affaires basé dans le Shropshire qui a assumé le rôle de premier président du club. De plus, des joueurs notables comme Samuel Richard Davies et David Allison, qui devint plus tard capitaine de l’équipe, faisaient partie de cet effort initial.

Malheureusement, peu de temps après la création du club, des conflits internes ont commencé à faire surface, reflétant les tensions politiques de l’époque en Italie, conduisant finalement à une division au sein du club. L’émergence du nationalisme en Italie a eu un impact profond sur la structure du système footballistique du pays. En 1908, la Fédération italienne de football introduisit deux titres distincts : le Championnat fédéral, qui autorisait les joueurs étrangers, et le Championnat italien, qui ne l’autorisait pas.

Ironiquement, cette division concernant l’inclusion de joueurs étrangers existait également au sein du club, à la grande déception d’Herbert Kilpin. Un an plus tard, un groupe de membres mécontents s’est séparé du club, formant une équipe distincte mieux alignée sur les idéaux internationalistes de Kilpin : le Football Club Internazionale.

L’Inter a adopté le principe de l’internationalisme et, par conséquent, son effectif comprenait plusieurs joueurs suisses. Avec moins de restrictions sur l’éligibilité des joueurs, il n’était pas surprenant qu’ils obtiennent plus de succès au cours des décennies suivantes que les Rossoneri, qui ne remporteront un autre Scudetto qu’en 1951.

Néanmoins, l’échappée de l’Inter a été inspirée par des individus comme l’artiste Giorgio Muggiani et a reçu le soutien d’intellectuels et de riches, qui en ont également fait un club d’élite.

À quand remonte le premier match de derby ?

Il existe une certaine incertitude autour de la première rencontre entre ces deux équipes. Certains affirment que le premier match s’est déroulé en Suisse en 1908, lors de la finale de la Coupe de Chiasso, remportée par les Rossoneri 2-1. Cependant, les documents historiques et les preuves concernant cet événement sont quelque peu incomplets. Néanmoins, on pense que par une froide journée de janvier 1909, la rencontre inaugurale entre les deux parties a eu lieu, jetant les bases d’une rivalité qui résisterait à l’épreuve du temps.

Lors de son premier affrontement officiellement documenté dans la Prima Categoria, qui était à l’époque la première compétition nationale italienne, comparable à la Serie A, l’AC Milan est de nouveau sorti vainqueur avec un score de 3-2. C’est un résultat qui a marqué le début d’une rivalité footballistique dynamique et durable.

Pourquoi s’appelle-t-il Derby della Madonnina ?

Une facette fascinante du Derby de Milan est son surnom distinctif, le « Derby della Madonnina ». Ce titre est un hommage à la statue de la Vierge Marie, connue sous le nom de Madonnina, qui orne l’imposante flèche du Duomo di Milano de Milan, la grande cathédrale de la ville.

Le récit emblématique derrière ce surnom remonte aux années 1950, lorsqu’un partisan des Nerazzurri se moquait de ses fans rivaux en proclamant : « Nous amènerons la Madone [Virgin Mary] à San Siro ! Dans une réponse pleine d’esprit, les passionnés de Milan ont rétorqué en disant : « Non, nous la laisserons rester au Duomo ! »

Cet échange de plaisanteries et de fierté a donné naissance au surnom emblématique de « Derby della Madonnina ». Bien que ce conte soit originaire d’Italie, il s’agit simplement d’une explication largement acceptée du surnom. Il faut donc l’interpréter comme une légende plutôt que comme un fait historiquement confirmé.

Statue de la Vierge Marie au sommet de la cathédrale de Milan (Duomo di Milano) en Italie

Derby della Madonnina au XXe siècle

Au XXe siècle, le Derby della Madonnina se transforme, transcendant ses racines locales pour devenir un spectacle mondial. Cela a vu l’AC Milan finalement adopter des talents étrangers et réussir avec eux. Leur premier titre de champion après la séparation de l’Inter a été remporté grâce au célèbre trio offensif composé de la sensation suédoise Gunnar Nordahl, aux côtés de ses compatriotes Gunnar Gren et Nils Liedholm. Ce formidable triumvirat était si efficace qu’il lui a valu son acronyme spécial, « Gre-No-Li ».

Dans les années 1910, Il Diavolo remporta trois fois le championnat italien, tandis que les Noirs et les Bleus obtinrent leur premier Scudetto en 1910. L’après-Seconde Guerre mondiale insuffla une nouvelle vie au Derby della Madonnina, les deux équipes bénéficiant de la présence de légendes. joueurs. Milan comptait des talents comme Gunnar Nordahl et Nils Liedholm, tandis que l’Inter comptait des stars comme Giuseppe Meazza et Mario Corso, qui ont tous laissé une marque indélébile dans l’histoire du sport.

Un peu plus tard, les années 1980 marquent l’arrivée de talents exceptionnels dans le Derby de Milan. Guidé par Arrigo Sacchi, l’équipe Rouge et Noir, alimentée par le trio connu sous le nom de « Trinité néerlandaise » composé de Ruud Gullit, Frank Rijkaard et Marco van Basten, a affirmé sa domination sur la scène nationale et européenne. Pendant ce temps, l’Inter a également connu ses propres moments de gloire, notamment en remportant le titre de Serie A sous la direction de Giovanni Trapattoni.

À la fin des années 90 et au début des années 2000, une séquence d’affrontements intenses s’est déroulée, encore intensifiée par le scandale Calciopoli. Même si les deux clubs ont été privés de points, leur zèle compétitif est resté intact.

Le Derby de Milan au 21ème siècle

Le début des années 2000 représente une période de transition importante pour les deux clubs milanais. Milan, guidé par l’entraîneur visionnaire Carlo Ancelotti, connaît un renouveau. L’arrivée de joueurs vedettes tels que Kaka, Andrea Pirlo et Clarence Seedorf a marqué le début d’une nouvelle ère de succès pour les Rossoneri. Ils ont remporté des titres de Serie A et ont notamment remporté le trophée de l’UEFA Champions League en 2003 et 2007, consolidant ainsi leur influence sur le football européen.

Par la suite, ils ont connu une période difficile, souvent appelée « l’ère des plaisanteries », tandis que l’Inter a établi sa suprématie en Serie A au milieu des années 2000. Sous la direction de l’énigmatique José Mourinho, les Bleu et Noir ont décroché cinq titres de champion consécutifs. Ce succès national a été complété par le sens tactique de Mourinho et une équipe remarquable comprenant des sommités comme Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder et Javier Zanetti.

Un moment marquant du Derby de Milan au 21e siècle a été le remarquable triplé de l’Inter en 2010, qui comprenait la Serie A, la Coppa Italia et l’UEFA Champions League.

Aujourd’hui, le Derby de la Madonnina continue d’être un événement marquant du calendrier du football. Des stars modernes telles que Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Olivier Giroud et Rafael Leao ont montré leurs compétences sur le terrain de San Siro, garantissant que la tradition du choc reste vivante.

Histoire de l’AC Milan contre l’Inter : face à face et trophées

Le Derby de Milan se distingue des autres derbies du monde entier par l’absence de différences politiques et religieuses profondément enracinées. Il s’agit plutôt d’une rivalité principalement façonnée par une simple quête de l’excellence sportive, motivée par une soif inébranlable de trophées et de prestige.

Facette intégrante de leur remarquable rivalité, les deux équipes ont connu des phases de suprématie nationale au cours du siècle dernier, et ont connu une résurgence ces dernières saisons. Ils partagent 19 titres de champion, leurs triomphes les plus récents ayant eu lieu respectivement en 2021 (Inter) et 2022 (Milan).

En Coppa Italia, l’Inter est en tête, avec neuf titres contre cinq pour Milan. Pendant ce temps, dans la Super Coupe d’Italie, la compétition est à égalité, les deux équipes ayant remporté le trophée sept fois dans leur histoire.

Cependant, en matière de succès continental, les Rossoneri ont l’avantage sur leurs rivaux avec sept titres en UEFA Champions League, contre trois pour les Nerazzuri. Il convient de noter que ce dernier a remporté trois titres en Ligue Europa, alors que le premier n’en a jamais remporté un.

Au total, au moment de mettre sous presse, sur 238 matches officiels, l’Inter conserve l’avantage général avec 90 victoires, contre 79 pour Milan, et il y a eu 69 nuls.

Images : Imago