Histoire du Canada : ADN utilisé pour identifier un soldat de la Première Guerre mondiale

La famille d’un homme qui a combattu et est mort pendant la Première Guerre mondiale a déclaré qu’elle pensait avoir été victime d’une arnaque au début lorsqu’elle a reçu l’appel demandant un échantillon d’ADN pour identifier son parent éloigné.

Cpl. Percy Howarth n’avait que 23 ans lorsqu’il a été porté disparu lorsque son bataillon, le 7th Canadian Infantry British Columbia, a pris d’assaut la cote 70.

10 jours féroces et meurtriers, la bataille de la cote 70 en France en 1917 est une importante victoire canadienne de la Première Guerre mondiale. Plus de 10 000 Canadiens sont morts, ont été blessés ou ont disparu dans ce combat, et le jeune caporal était présumé être parmi les morts.

Il faudra plus d’un siècle à sa famille pour savoir ce qui s’est réellement passé.

Les restes de Howarth ont été retrouvés en 2011, mais il a fallu plus d’une décennie aux experts pour identifier le soldat. Son nom a été annoncé plus tôt cette semaine par le ministère de la Défense nationale.

“Le fait qu’ils aient réussi à l’identifier avec de l’ADN trouvé essentiellement dans une fosse commune est vraiment merveilleux”, a déclaré Carolyn Cooling dans une interview avec CTV News. Cooling est l’arrière-arrière-petite nièce d’Howarth.

C’était tellement merveilleux pour elle et sa famille qu’au début, ils ne croyaient pas aux nouvelles ou que la demande d’un échantillon d’ADN était légitime.

“Nous pensions que c’était une arnaque”, a-t-elle déclaré. “Nous ne nous attendions pas à un appel comme celui-là. Quand nous avons réalisé ce que c’était, c’était vraiment humiliant de savoir combien d’efforts ils ont pris pour retrouver la famille.”

Cooling a déclaré que la famille connaissait une partie de son histoire; une partie de la famille de son grand-père avait déménagé au Canada et ses oncles étaient morts au combat. Au-delà de cela, on ne savait pas grand-chose sur Howarth jusqu’à récemment.

Les restes de Howarth faisaient partie de ceux de cinq soldats canadiens retrouvés lors du nettoyage de munitions en France. Tous sont morts le 15 ou 16 août 1917, selon ceux qui ont travaillé pour identifier les hommes.

Les autres ont été identifiés, mais Howarth est resté un mystère pendant des années.

Les membres du Programme d’identification des blessés des Forces armées canadiennes ont pu découvrir qui était Howarth grâce à des tests ADN.

La coordinatrice Sarah Lockyer a déclaré à CTV News à propos de l’effort: “Ils sont morts pour le Canada, donc je pense que c’est le moins que nous puissions faire pour faire tout ce que nous pouvons pour leur rendre leur identité.”

Howarth a été retrouvé avec un sifflet, un insigne canadien et une montre de poche qui, avec un peu d’effort, fonctionne encore aujourd’hui.

Mais avec les corps de 1 300 Canadiens toujours portés disparus du champ de bataille près de Loos, en France, ces indices ne suffisaient pas.

Lockyer, un anthropologue médico-légal, a dû rechercher des archives séculaires pour trouver un membre de la famille avec un ADN correspondant.

L’équipe a utilisé des estimations de l’âge et de la taille du soldat pour raccourcir la liste, mais s’est limitée à l’ADN mitochondrial extrait des os.

Cet ADN est transmis de mère à enfant, ils devaient donc trouver quelqu’un de la lignée maternelle de Howarth pour confirmer une correspondance.

Lockyer a dit qu’en général, ils regardaient d’abord les frères et sœurs, mais les quatre sœurs de Howarth sont mortes sans enfant, donc aucun ADN n’a été transmis aux descendants de cette façon.

Elle a dit que la mère de Howarth était un enfant unique, donc l’équipe a dû remonter une autre génération dans la famille de la grand-mère de Howarth, en utilisant des archives du début du 18e siècle et en retraçant la lignée à partir de là.

“Cela peut devenir très compliqué parce que les choses ne sont pas numérisées ou facilement accessibles en ligne”, a déclaré Lockyer.

“Il peut devenir assez difficile de retracer la grand-mère jusqu’à plus de 200 ans plus tard, jusqu’à quelqu’un qui est vivant aujourd’hui et qui n’est pas seulement disposé à donner un échantillon d’ADN – parce que nous reconnaissons qu’il est bizarre que le gouvernement du Canada demande votre ADN , c’est un appel téléphonique bizarre – mais il peut aussi y avoir une certaine réticence, surtout s’ils ne savent pas de qui nous parlons.”

C’est ce qui s’est passé dans ce cas. Ils ont trouvé un donneur prêt à donner un échantillon, mais cette personne ne connaissait pas le soldat.

“C’est certainement le cas d’identification le plus long que nous ayons eu, et c’est à cause des complications avec la généalogie – pour trouver le bon donneur d’ADN. C’était compliqué”, a déclaré Lockyer.

Maintenant que l’identité de Howarth est rétablie, il sera enterré dans un cimetière britannique en France, où reposent les restes des quatre autres soldats canadiens.

Depuis le début du programme militaire d’identification des victimes en 2007, plus de 30 soldats inconnus ont été nommés, mais il en reste des milliers.



Avec des fichiers de La Presse canadienne