Histoire d’influenceur : Rise to Fame rivalise avec Kim Kardashian : Hollywood

Kim Kardashian : Hollywood était à quelques pas de son 10e anniversaire lorsque l’éditeur Electronic Arts a fermé le populaire jeu de mode mobile en avril. Une communauté petite mais dévouée a été dévastée : pendant 10 ans, elle avait investi du temps et de l’argent dans le jeu. Après l’annonce de Kim Kardashian : HollywoodAprès la fermeture du jeu, les joueurs ont immédiatement commencé à chercher quelque chose de nouveau.

Quelques mois après l’arrêt du serveur, il pourrait y avoir un concurrent : Histoire d’influenceur : Ascension vers la gloire du développeur mobile Mars-Game basé à Hong Kong. La similitude la plus immédiate réside dans le style artistique, qui semble être influencé par les personnages stylisés du film. Kim Kardashian : Hollywood.

Histoire d’influenceur : Ascension vers la gloire commence plus comme l’une de ces publicités absurdes pour les jeux mobiles : vous êtes jeté sur le trottoir, le maquillage dégoulinant sur votre visage, après avoir croisé votre petit ami au lit avec un influenceur plus sexy et plus populaire. À partir de là, vous deviendrez célèbre en tant qu’influenceur après avoir rencontré un agent et bavardé à travers des séances photo, des fêtes et des rendez-vous. Comme dans le jeu Kardashian, vous appuyez sur des bulles pour vous frayer un chemin à travers ces expériences – une bulle pour changer de pose, par exemple, ou prendre un verre avec votre agent.

Histoire d’influenceur : Ascension vers la gloire semble également s’inspirer de personnalités comme J’adore Nikki avec des défis de mode qui vous obligent à créer des tenues thématiques selon un descripteur : mignon, chic, tendance, moderne, élégant. Les vêtements sont étiquetés avec ces descripteurs et vous devez assembler des tenues pour accumuler des points dans les bonnes catégories, ce qui rend le jeu un peu plus complexe que Kim Kardashian : Hollywood.

Mais pendant que Kim Kardashian : HollywoodL’écriture de semblait consciente de soi, Histoire d’influenceur : Ascension vers la gloire ce n’est pas le cas – c’est un peu grinçant et sérieux, alors que l’équipe de rédaction de Glu Mobile a mis en valeur son exubérance et sa fantaisie. Histoire d’influenceur : Ascension vers la gloire manque de diversité en ce qui concerne le sexe, le teint et le type de corps, ainsi que les options vestimentaires disponibles. Il existe un système énergétique avec une monnaie premium qui peut être achetée avec de l’argent réel et gagnée en petites quantités dans le jeu. Cela n’a pas été vraiment un obstacle au début du jeu, mais je peux voir que cela devient de plus en plus un problème – devoir payer pour de nouvelles et meilleures options vestimentaires – à mesure que je continue ma partie. Kim Kardashian : Hollywood j’ai également eu des problèmes avec la diversité corporelle et des accusations de paiement pour jouer, mais je n’ai jamais ressenti le besoin de dépenser un centime ; J’ai pu en débloquer suffisamment juste grâce au gameplay.

Si vous cherchez désespérément un remplaçant pour Kim Kardashian : Hollywoodles options de mode et le récit de l’ascension vers la gloire, Histoire d’influenceur : Ascension vers la gloire c’est assez bien. C’est aussi beaucoup, beaucoup plus tôt dans son développement et sa durée de vie que le jeu Kardashian, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de place pour qu’il évolue. Histoire d’influenceur : Ascension vers la gloire est disponible depuis quelques mois sur Android et quelques jours seulement sur les appareils iOS, et des mises à jour et des scénarios fréquents sont attendus, comme c’est souvent le cas avec les jeux de ce type.

Histoire d’influenceur : devenir célèbre est disponible pour jouer sur les appareils Android et iOS.

